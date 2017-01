Ahdistuneisuus liian monen arkivaivana

Kuva: Esa Urhonen

Vanhan kansan sanontoihin kuului toteamus, että ”maailmankirjat ovat sekaisin”, kun asiat näyttivät menevän täysin väärään suuntaan.

Eipä ole ihmiselo tästä juurikaan muuttunut, kun seuraa nykypäivän menoa.

Silmäiltäessä vuoden vaihtuessa tehtyjä yhteenvetoja viime aikojen tapahtumista ei voi kuin päivitellä ihmiskunnan edesottamuksia. Sopusointu ja harmonia yksilöitten ja yhteiskunnan välisissä suhteissa on varsin puutteellista.

Aika pysähdyttävä on pelkästään sellainenkin tieto, että noin 80 prosenttia suomalaisista kokee elävänsä eriasteisessa ahdistavuuden ilmapiirissä.

Tämä tilanne kuitenkin todentuu aivan joulun alla tehdyssä Alma Median tutkimuksessa, johon vastasi kolmisen tuhatta henkilöä.

Käytännössä kysymys on siitä, että kansalaisten keskeinen luottamus elämään on uhan alla.

Eriarvoistuminen ja vastakkainasettelu ovat vallitsevia ilmiöitä. Onnellisuus näyttää olevan yhä harvempien ulottuvilla ja arki liian raskasta kantaa.

Jos ja kun näin on, demokraattiseksi luonnehdittu järjestäytynyt yhteiskuntamme on aika lailla epäonnistunut tärkeimmässä tehtävässään.

Aikanaan ihmiset pyrkivät hakemaan itselleen tukea kirkon ja uskonnon välityksellä siinä yleisesti ottaen myös onnistuen. Tässäkin suhteessa maailmankirjat ovat sekaisin.

Kansankirkkomme seurakuntien jäsenkato on jatkunut pitkään. Muita vaihtoehtoja on tullut muotiin, ja nähdään, että useille kirkkoon kuuluminen on ikään kuin toissijaista tai ainakaan ei haluta maksaa kirkollisveroa.

Vaikka seurakunnan jäsenyyteen kuuluu vielä noin 70 prosenttia kansalaisista, se ei perustu enää entisaikaiseen hengellisyyteen.

Alma-tutkimus osoittaa, että millään alueella Suomessa Jumalaan uskovia ei ole yli puolta väestöstä.

Enimmillään jumaluskoisuus on maan itä- ja pohjoisosissa, mutta myös Satakunnassa ja Pohjanmaalla aito uskonnollisuus on korkealla.

Ymmärrettävästi nimenomaan pääkaupunkiseudulla kirkolliset asiat ovat menettäneet kiinnostavuuttaan, ja toisaalta maahanmuuttokin lisää siellä uskontoihin sitoutumisen kirjavuutta.

Tiettävästi yllättävän moni sanoo nykyisin uskovansa eri tavalla kuin kirkko opettaa, tai uskoo johonkin muuhun korkeampaan voimaan kuin jumalaan.

Tällöin nousee esiin kysymys, onko kirkko jäänyt liiaksi kiinni vanhakantaisiin käytäntöihin...

Ihmisten maailmankatsomukset perustuvat nykyään moniin eri arvoihin. Uskonnolliset lähtökohdat ovat edelleen vallitsevia, mutta muitakin ajatustapoja on pidettävä arvokkaina. Maallisuuden ja hengellisyyden rajapinnat voivat kuitenkin liittyä yhteen lisäarvoa tuottavalla tavalla.

Yhtä kaikki tärkeintä olisi yksilöiden onnellisuus ja hyvinvointi ahdistuneisuuden sijaan. Rauha ja rakkaus nostavat enemmän kuin viha ja ylenkatse.

Yhtä ratkaisua näihin ei ole olemassa. Jollekin se voi olla pitäytyminen kiinni uskonnollisessa vakaumuksessa, toiselle taas elämän sisällöksi saattaisi riittää terveyden säilyminen ja turvattu talous.

Kaikesta huolimatta maailmankuvamme ei pitäisi olla yhtä pessimismiä ja itsekkyyttä.

Tulevaisuudenuskoa ja kanssaihmisten huomioon ottamista sekä auttamishalua kuitenkin myös riittää. Vähäänkin osataan olla tyytyväisiä.

