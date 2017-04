Apu pitäisi kohdentaa pakolaisleireille

Kaipaan neutraalia pohdintaa pakolaisuudesta. Tilanne on ollut pitkään sellainen, että jos on käsitellyt jotain aiheesta niin se on heti leimattu rasistiseksi puheeksi.

Ei varmasti ole kenenkään kannalta järkevää päästää maahan ihmisiä, jotka ovat menettäneet omaisuutensa lähtiessään kotipaikoiltaan uuteen maahan, josta heidät ”rahdataan” takaisin kotimaahansa. Tällainen pitäisi saada ihmisyyden nimissä vastaisuudessa loppumaan! Koska kaikkia emme todellakaan voi ottaa maahamme, kuten presidenttimmekin aikanaan totesi, tulisi voida ottaa vain ne todella hätää kärsivät siinä määrin kuin osuutemme Euroopan pienenä maana edellyttää.

Herättää pakolaisvastaisuutta, mikäli pakolaisille annetaan etusija mm. uudehkoihin asuntoihin, vaikka monet suomalaiset ikäihmiset ja vähävaraiset ovat olleet kymmeniä vuosia puutteellisissa oloissa.

Suomessa on paljon maaseututaajamia, joissa on pulaa asukkaista ja esimerkiksi kouluja joudutaan sulkemaan. Todella apua tarvitsevat pakolaiset varmasti ovat tyytyväisiä vaatimattomampiin oloihin, koska ovat kotimaissaankin siihen tottuneet.

Nyt alkaa olla viimeisiä ratkaisun aikoja. Tilapäinen helpotus, joka on suurelta osin johtunut EU:n ja Turkin sopimuksesta, on raukeamassa. Puhumattakaan aikanaan alkavasta ns. ilmastopakolaisten mahdollisesta suuresta määrästä.

Euroopan päättäjillä on nyt jopa ylivoimaiselta näyttävä tehtävä edessään. Tämän vuoksi esimerkiksi perinteiset puolueet menettävät kannatustaan ja kansalaiset ajattelevat, jospa joku uudempi puolue tai henkilö pystyisi paremmin hoitamaan mm. näitä asioita. Tämän näemme nyt esimerkiksi Ranskan presidentinvaaleissa.

Nyt Suomi on tehnyt suuria määriä palautuspäätöksiä, joita tullaan tekemään 10 000–20 000 henkilölle. On tietysti jälkiviisasta nyt sanoa, että olisi säästytty valtavilta henkisiltä ja taloudellisilta murheilta niin pakolaisilta kuin Suomelta, jos tällaista pakolaisten virtaa ei olisi päässyt tulemaan.

Surullisinta tässä kaikessa on se, että osa niistä miljoonista todella hätää kärsivistä pakolaisleireillä olevista olisi voitu pelastaa näillä suurilla kuluilla, joita nyt joudumme maksamaan näistä tutkitusti aiheetta saapuneiden palautuksista, jotka hekin suurelta osin tulivat tahallisen väärän informaation vuoksi.

Pakolaisleireillä olevia pitäisi todella voida auttaa. Myöskin Paavi vertasi surren pakolaisleirejä keskitysleireihin!

Pitäisi nyt tehdä mitä tehtävissä on – kaikilla tahoilla.