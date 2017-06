Arja Juvonen: Tule takaisin Perussuomalaisiin

Kansanedustaja Arja Juvonen erosi Perussuomalaisesta puolueesta ja eduskuntaryhmästä 12.6. Tuolloin 20 muuta kansanedustajaa käänsi selkänsä Perussuomalaiselle puolueelle, aatteelle ja sen puolelle miljoonalle äänestäjälle.

Kansanedustaja Juvonen ei kuitenkaan ole siirtymässä tähän loikkareiden ryhmään, vaan pohtii tässä sekavassa tilanteessa edelleen tulevaisuuttaan.

Esitämme kansanedustaja Juvoselle nöyrän toiveen, että hän vielä harkitsisi ja palaisi Perussuomalaiseen puolueeseen. Hän on tehnyt hienoa työtä eduskunnasta, on erityisesti sote-alan rautainen ammattilainen ja on osoittanut tulevansa toimeen monenlaisten erilaisten ihmisten kanssa - myös Perussuomalaisten demokraattisesti valitun puoluejohdon kanssa.

Arja Juvonen haki puoluekokouksessa toisen varapuheenjohtajan paikkaa, mutta hävisi Teuvo Hakkaraiselle. Tämä oli kuitenkin puoluesihteerivaalin lisäksi ainoa vaali, joka ei ratkennut ensimmäisellä kierroksella. Juvosta kannatti useampi sata puoluekokousäänestäjää ja kannatusta löytyy varmasti myös paikalta puuttuneiden puolueen jäsenten keskuudessa.

Euran Perussuomalaiset ja Eurajoen Perussuomalaiset pyytävät Arjaa Juvosta palaamaan puolueeseen. Uskomme, että tähän toiveeseen yhtyvät ne sadat tai tuhannet Arjan tietävät ja tuntevat puolueaktiivit. Arja, sinulla on kentän tuki edelleen takanasi.

Eurajoen Perussuomalaiset

Euran Perussuomalaiset