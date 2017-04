Arvokasta vanhenemista Raumalla

Helsingin Sanomien tammikuussa julkaistun kyselyn mukaan vanhustenhuolto on kansalaisten mielestä kuntavaalien tärkein teema.

Tämä ei ole mikään ihme, sillä miltei jokainen meistä tulee joskus huolehtimaan omien ikääntyvien vanhempiensa hyvinvoinnista.

Työskennellessäni päivystävänä lääkärinä huomasin, että vanhukset tulivat päivystykseen usein psykososiaalisista syistä. Pelko oman terveydentilan heikentymisestä oli niin suuri, että ambulanssi tilattiin jo välillä varmuuden vuoksi. Yksinäisyys vanhusten keskuudessa on merkittävä ongelma.

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vanhusten sairaalahoitoon liittyy toimintakyvyn heikentymistä. Voidaan jopa sanoa, että

sairaala- ja päivystysympäristö ovat monesti vanhuspotilaalle haitallisia. Huomio tulisi kiinnittää ennakointiin ja varhaiseen puuttumiseen, jolloin moni akuuttikin ongelma (kuten lievien infektioiden hoito tai kipulääkityksen anto) pystytään hoitamaan potilaan kotona.

Raumalla vanhustenhuolto menee onneksi eteenpäin. Kotihoitoon on palkattu lisää hoitajia ja kotihoidon laatua arvioidaan jatkuvasti.

Kotihoidon hinnoitteluperuste ei ole kohtuuton, joten apua saa jokainen sitä tarvitseva. Kaupunki myöntää kotihoidon palveluseteleitä myös yksityisille palveluntuottajille, joita Raumallakin alkaa jo olla kiitettävästi.

Rauma, kuten muukin Suomi, on ollut vanhustenhuollossa laitospainotteinen. Jos haluamme parempaa vanhustenhuoltoa, niin yksi hyvä vaihtoehto on perustaa Raumalle Perussuomalaistenkin vahvasti ajama seniorikylä. Sen tarkoituksena on simuloida normaalia elinympäristöä, eikä tutuista rutiineista, kuten kaupassakäynnistä, tarvitse luopua, vaikka toimintakyky olisi jo alentunut.

Yhteisöllisyys ja turvallinen ympäristö parantavat elämänlaatua.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että turvallisissa seniorikylissä esimerkiksi muistisairaiden lääkitystarve vähenee ja toimintakyky paranee.

Kuntavaaliehdokas (ps), Rauma