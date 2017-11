Asiakas on tärkein – valinnanvapaus parantaa palveluja

Yli puolet suomalaisista kannattaa sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen valinnanvapausmallia. Meillä on jatkossa aito mahdollisuus valita itse palveluntuottajaksi julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin toimija. Jokainen meistä tietää onko saanut hyvää vai huonoa hoitoa, onko asiaani kuultu tai tunsinko oloni turvalliseksi? Uudistuksessa luotetaan siihen, että osaamme kokemuksemme perusteella tehdä valintoja.

Kun valitsemme hyvää palvelua tuottavan toimijan, vaikutamme oman terveytemme lisäksi palvelutarjontaan. Asiakasvalinnoissa vähemmän suositut tai liian kalliit palveluntuottajat poistuvat markkinoilta – niin julkiset kuin yksityiset. Kilpailu kirittää parantamaan laatua, josta hyötyy palveluiden käyttäjä, sinä ja läheisesi, jokainen suomalainen. Valinnanvapaus toteutetaan hallitusti ja monissa vaiheissa, tällä tavalla varmistetaan sekä pk-yritysten mahdollisuudet tulla tuottajiksi että julkisen sektorin sopeutuminen tilanteeseen.

Palveluja tarvitsevat ratkaisevat valinnoillaan jakautumisen yksityisen ja julkisen, sekä kolmannen sektorin tuotannon välillä. Monissa sosiaalihuollon toiminnoissa julkisen ja yksityisen yhteistyö on jo nyt arkipäivää, kuten esimerkiksi vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa. Olennaista uudistuksessa on yksilöllinen palvelu ja asiakkaan saama monipuolinen hoito, oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Tämä on mahdollista kun palveluita tuottaa isompi joukko kuin tällä hetkellä. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin voidaan kiinnittää enemmän huomiota ja asiakkaalle luodaan henkilökohtainen hoitopolku. Asiakkaan tarpeet määritellään pitkällä ajanjaksolla ja palveluiden tuottajan päättää henkilö asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin avulla itse.

Uudistus on tehtävä koska liian moni joutuu jonottamaan hoitoon pääsyä liian pitkään. Uudistus on tehtävä, jotta pystymme turvaamaan jokaiselle tasa-arvoiset sosiaali -ja terveydenhuollon palvelut myös tulevaisuudessa. Uudistuksia tehdään, jotta asiat paranisivat. Valta valita hyvää hoitoa on merkittävä parannus.

Emilia Syväsalmi

puheenjohtaja, Satakunnan Kokoomus