Asuntolainakatto vuotaa Suomessa

Asuntokauppa käy Suomessa nyt viimevuotista vilkkaammin. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tilastojen mukaan käytettyjen asuntojen kauppa kasvoi yli 8 prosenttia vuodentakaiseen tammikuuhun verrattuna.

Myös uusien asuntojen kauppa oli tammikuussa vahvassa vedossa. Erityisen haluttuja ovat uudet kerrostaloasunnot kaupunkien keskustoissa.

Piristyneen asuntokaupan syyt on helppo osoittaa. Korot ovat jo pitkään olleet ennätysmäisen alhaalla. Kuluttajien luottamus on vahvistunut, kun työllisyystilanne on parantunut ja talous kääntynyt pieneen nousuun.

Paikallisesti tilanne ja tuntemukset ovat samanlaiset. Asuntolainojen kysyntä on kasvanut, totesi Eurajoen Säästöpankin pankinjohtaja (LS 18.2.).

Pankinjohtajan mukaan asuntokauppaa käydään Rauman seudulla nyt oikeilla hinnoilla. Ylikuumenemisen vaaraa ei paikallisesti ole näköpiirissä. Kasvukeskuksissa uhka on todellisempi.

Lainakatto vuotaa, varoittelee Finanssivalvonta. Sen mukaan pankit kiertävät viime suvena voimaan tullutta asuntolainakattoa.

Lainakaton tarkoituksena on edistää ennakkosäästämistä ja hillitä kotitalouksien liiallista velkaantumista. Koska laissa puhutaan vain asuntoluotoista, voidaan puuttuva osuus kattaa kulutusluotolla.

Osa asiakkaista ostaa asuntonsa pelkällä lainarahalla. Ongelmia voi tulla, kun korot lähtevät taas nousuun ja asuntojen hinta mahdollisesti laskee.

Finanssivalvonnassa pähkäillään, miten lain henki saataisiin toteutumaan myös käytännössä.

Pidemmät laina-ajat huolettavat myös Finanssivalvontaa. Fivan riskienvalvonnan osastopäällikkö kysyy blogissaan, onko nyt aika lanseerata pitkät asuntolainat Suomessakin.

Ruotsissa on pitkään myönnetty käytännössä ikuisia asuntolainoja, mikä on johtanut asuntomarkkinoiden ylikuumenemiseen. Siksi länsinaapurissa säädettiin viime vuonna laki, jonka mukaan asuntolainoja täytyy lyhentää. Pelkkä korkojen maksaminen ei riitä.