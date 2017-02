Äyhöjärven aavesusi

Istuksin gööki pöödäs ja luim bäevä Läns-Suame. Susist ol ussemmalki ihmsel runssanbualesest asjantynkkä. Ol sudest myättässi ja ol vastan gränittävitte lausunnoi. Fundeerasi, mitäs miält mnää ite ole. Oli vähä väsyn bäevän doimeist ja maha oll täyn erinomast provjantti. Rupes siin sitt ramasema ja aloi hiljaksis pilkkimä…

Yhtäkkist mnää istuingi Rauma vanhas raastuvas siin nykyses kuparsepitten drahtöörin dalos.

Raastuva oikkeude tuomar katos mnuuhu ja tiadot: ” Lautmiäs ja saaristolaevur, nyy se ongi teijä vooron tehd oma päätöksen sude oikkeuksist, kon olett tämän gertomuksen gäyn läpi”.

Se susi tunnettiin Kolmikoipena omassa susimaailmassaan. Kolmikoipi syntyi kolme ihmissukuvolvea sitten toukokuussa lapin Alakeerin erämaissa. Ei se varhaisessa lapsuudessaan vielä tuntenut nimeä Kolmikoipi.

Se oli susilauman alfanaaraan ja lauman ykkösuroon urospentu. Pentu kasvoi ja kehittyi pentuleikeissä ja kovemmissa temmellyksissä muiden pentujen kanssa. Saman vuoden Joulukuussa se jo metsästeli riistaa muun lauman mukana.

Eräällä jahtimatkalla se sai omituisen vainun jostakin tuntemattomasta. Se kulki vainuaan seuraten tarkkana ja sitten NAPS!

Pyyntirauta iski vasemman etutassun yläpuolelle. Onneksi oksantynkä piti raudan kitaa sopivasti raollaan. Pentu sai hivutettua jalkansa verta vuotavana ulos pyyntiraudan kidasta. Vasen etujalka rampaantui kuitenkin lopullisesti.

Kaikin sudenomaisin keinoin alfavanhemmat yrittivät edesauttaa Kolmikoiven selviytymistä lauman mukana. Hidastelivat kulkua ja toivat saalisruokaa pennulle. Tällä huolenpidolla pentu varttui ja vahvistui. Laumasaalistus ei vaan ottanut toimiakseen kolmella jalalla. Kolmikoipi joutui hakaukseen muun lauman kanssa. Susiperinteeseen mukaisesti huonommilla susijäsenillä oli laumassa aina alistettu asema. Siihen asemaansa Komikoipi ei kuitenkaan sopetunut.

Niin se yhtenä kevään päivänä osoitti vanhemmilleen päätöksensä. Taidan lähteä meren suuntaan etsimään omia tiluksia.

Olen kuulut siellä olevan riistaa ja vapaata reviiritilaa kolmikoipisellekin. Vaihdettiin viimeiset katseet ja Kolmikoipi lähti jolkuttamaan kohti Raumanmerta.

Muutaman päivän kuluttua Kolmikoipi saapui veden äärelle. Se luuli tulleensa meren äärelle, mutta itseasiassa siinä olikin Äyhönjärvi purkamassa kevätjäitään kanaalia myöten Raumanmereen. Järven ympäristö oli vielä lähes erämaata ja Kolmikoivelle täydellisesti sopivaa elinympäristöä.

Tähä mnää taedanki alkka vetämä rajoi mnuu reviirillen. Proviantti näky karavas ymbril liiangin gans, ja vesiki o merivedeks sopeva sualatont. Ja niin Kolmikont aloitti toisen elämänsä uudella valtauksellaan.

Kon broviantti ol ja vettäki juatavaks, nii Kolmkont kasoiki julmetun gomiaks, vaik hänelt puutuski se yks vaevane gontinbätk.

Ol keväne aik ja Kolmikont ol eine vaill yhde vuade ikkä. Kolmkonti sisäl tunnus merkilliselt. Jottailai mnuult puuttu. Ei ollu kettä, et olis voinu aaningoid, et mikä mnuu oikke vaeva.

Ehtomyähäl ol täyskuu ja Kolmkontilt karkas niingo vahingos sude ulvont kuanostas uuuUUUuuu! Mitä mnää oikke sanosi, mitä mnää oikke mahdoinga sanno, se itekki oikken beljästys. Sit Kolmkont hörist korvias. Oll iha niingo kaiku olis vastan häne ulvonttas. Mutt pentele, ei se oll kaiku. Mnuu ruppe oikke sydän pompottama, tuumes Kolmkontt ja vet uudemman gerra: uuuUUUUhuuu. Vastaus tull äkkiste: UUUUUuuuiiii! Kolmkontt ot kiirust suunna sisässe kompassihi ja läks jolkottaman bäi

Kolla, mist suunnast hänel ol vastaus tullu. Ulvos välil ja odot vastaust.

Katostis, taesi menn pari astet päim bilivinni. Piäne fundeeraukse jälkke Kolmkont kääns kuanos uutte suuntta. Kolmen diiman bääst hän sai silmihis niingo karvase hahmo kuuvalos. Vähä hän belkäs, kon ei ollu montte aikka nähny yhtikäs sudeheimolaist. Se toine susi löi ittes maaha ja heilut hänttäs siihe malli, et Kolmkont uskals men iha viäre syyni tekemä.

Siunakko, se ongi flikklaps, Kolmkont peljästys ens pahanbäeväsest. No ny vast tais satuiki valla mukavast.

Siin paikas Kolmkontt tek selväks kuka komistus hän oll ja kui hän olikan dähän johkandun.

Sill flikanbualel ol semne valkone rantu kuanonbääst melkkest hännätyvehe ast. Kolmkont kysyski heti, ett saank mnää sanno snuu Rantuseks, kos snuul on tomne nät rantu selkruadosas. Saas kyll vaa ja mnää sano snuu Kolmkontiks, vaik snää koetikki piilotta tota toist traasittu etukonttias. Ei se kuule häirit mnuu yhtikäs pehu. Taedan guitengi saad snuust tolkum bualiso.

Sitt he lähtivä yhdes jolkottaman gohde Kolmkonti reviri. Mitä kotomatkal satus, nii siit ei tiädet mittä ja vaik tiädettäiski, nii ei kerrottais.

Lasketu aja jälkke heijä laumas vahvistus kolmel uudel jäsenel. Ensmäine ol naerane ja häne nimeks tull Hinapulkk. Ei he yhtikäs ymmärtän mist oll tomne nimi tullu heijä miäles.

Jostai kummalisest syyst toise urospennu nimeks tull Romuluu. Olisik tullu siit, et hän ol jonguverra romuluine ja isongokkone.

Ei passakka ihmetel ming tähde toisest urospennust tull Remuluu. Se ol semne ikune riaha. Ain menos aika hyämy sin, taik tän. Eik sitt hetkengä raoha.

Nii he elivä muutma vuade susilauma elämä myätmäes, niingon vastmäessäki.

Siin oliki sitt Kolmkonti ja Rantuse hela ransuun fänikän dekemises.

Hiljaksis alko näyttämä silt, etei proviantti enä piissakka koko fänikäl.

Ei siin mikkä auttan. Remuluul ja Romuluul tull aik jättä hyvästi isälles ja äitelles. Nii he sit lähtivä kohde Eorjokke. Lähteisäs he vilkasiva taakses. Kolmkont ja Rantune vilkuttiva sanoma korvillas. Ihmsengiälel se meinas:” Menkkä onni mukanan, me olla hengesäm deijän gansan nii mond kuunousema, kon meill vaa suada”.

Seoravan kevän ol Hinapulka vooro lähti ja vastat siihen kaihossa sudeulvontta, mink hän ol kuullu ussemban ehtokrahun jostai Kodiksami erämaist.

Äyhöjärve rannal rupes ain vaa olema ahtamppa muitte luannongableitte tähde. Usemma kertta Kolmkont ol nähny valla oodo näy. Joku sukkel eluk kulk järve jääl. Se kävel koko aja takakonteillas…..takakonteillas? Etukonteis sill roikus niingo viis knakmakran bätkä. Sukkel otus. Kolmkont andoiki otuksel nimeks Ihmne.

Kerra Kolmkont satus oleman baikal, kon yks ihmne ot niil makranbätkil jongu köpi seljästäs. Sohot sill yhten koevuhun, misä ol teerei urputlemas. Yhtäkkist se köpp pamat jumalattomast ja teer kopsat maaha. Sillo Kolmikont sai kaik kolm kontti mahas all ja paino Kolla päi. Ei hän päässy edes Vuatlaha saak, ko hän muist oma Rantuses. Kiirust hän jolkot takasi ja löyski

Rantuse laittamas heil päevällist piänest rusakan traasust. Kolmikont kerros heti siin syädesäs mitä hän ol nähny ja varot kovast Rantust, etei vaa men se ihmse lähel. Siin voi ol hengelähtö liki.

He jatkoiva auvoist elämätäs, mutt Rantust jäi vaevama, ett mikä semne ihmne oikke o. Pari viikon bääst Rantune päät selvittä, mimne se ihmne oikkiastas onga pääst hänttähä ast, jos sill edes hänttä löytykä.

Se ol yks tammikuine päev, ko Rantune lymys yytsiikkihi järve ranttaha puskitten geskel. Jäi siihe verkalles syyningi. No nysse tule. Sill o sukkela laoda takakonteis ja tuuppi itteäs ettipäi pitkäl köpil. Seljäs sill ihmsel ol toinen göpp. Mahdaisiks se ol se valulyävä ja pamaukse lyävä köpp. Ihmne tuupis itteäs verkalles kohde Rantuse lymypaikka. Yhtäkkiste Rantuselt pääs aevastus, aaahhhTsiih! Sillo se ihmne knappas seljästäs sen doisen, sen paukahtavan göpi. Sohot sill göpil just siihen buskaha, misä Rantune lymys. Köpp paukaht kamalast. Aih saa..kuti! Rantunen duns et joku puras kippiäst häne rinnuksist.

Hetkeks häne silmäs löivä pimiäks, mut heti ko häne näkös tull takasi, nii Rantune laukkas kauhja faartti kohde sitä paikka, misä hän ol viimeks träfanu Kolmikonti. Rantuse verehuk ol kuitengi nii suurt, et hän duuperrus hangel. Kolmkont tuaksat kuitengi just samal hetkel häne viärehes. Mikä snuul oikken dul, kysys Kolmkont. Se ihmne tull ja sen baukköpp.

Luannoelukoin he molemma ymmärsivä , et se o hyvästjätö aik. Kolmkont asetus Rantuse ette ja pisti sen baremma tassus Rantuse tassum bääl. He katoiva syväl toistes silmi. Kuulest mnuu rakkain Kolmkont, mnää sano snuul vaa näkemissi. Nii mnääki snuul rakas Rantune. Mnää tule snuum berässäs, kon mnuu aikan on däys. Rantuse silmitte valo heikennys ja samos lopultas kokonas. Kolmkont painoi häne silmäs varovast kii.

Muutma vuade Kolmkont koet pärjät yksikses leskmiähen doimeis. Ei tahtonu enä saad yhtikäs isomppa saalist ilma Rantuska appu. Täydys tyytty vaa piänemppi villielukoihi. Välist täödys lähti Äyhöjärve lännen bualel knappama omituissi valkossi kaakattaji ja muut proviantti mitä liikuskel ihmste ymbril.

Se ol varmastengi Joulkuu 22 päevän, kon Kolmkont ol nauttin länsrannal herkullise kaakattaja. Hänt pakkas vallan govast väsyttämä ja pist ittes huilama eineks aikka siihe ison give juurel siin Äyhöjärve länsrannal. Lund tull taevalt ja tuuliki puhals jonguverra. Kolmkonti silmä rupes vähitelle lorpahtama kii ja Kolmkont örvätt semsse sude unehe. Täyskuu mollot itäselt taevalt ja rakens oma valtväyläs lumise jään bääl.

Äkkist Kolmkonti toinen silm näytt aukkevas. Korva heilus kaikki suuntti ja koettiva saad aaningi herätykse syyhy. Ol niingo jostai idänbualelt järvi olis kuulun sude ulvontta. Ja taas… uuuuUUUiii! Ny Kolmkont ol jo täysi hereill. O niin tutusorttine ään, et mnuun däyty vastat. UUUUuuuUU ja toispualt tull taas vastaus. Kolmkont ol vallangi suuvärk ymmyrkäisen, ei tua voi ol ei ol, mut on guitengi. Se o mnuu Rantuse lemmelaul. Kolmkont läht jolkottama kohden guut. Ei aikkakan, gon hän näk tutu hahmo kuu sillal. Kolmkont lisäs faartti, ain vaa kovemmaks. Kui mnuu vasen kont o yhtäkki korjandun ja mnää olengi Nelikont.

Lumi vaan böllys ja siin samas Rantune juaks häne viäresäs. He pysäsivä eine ajaks laolama sama dueton, ko ol heil aikanas ollu nii mahdottoma raar, ettei sitä mikkä voittan. Pilv seilas kuu ettehe piäneks hetkeks. Kon bilv ol väistyn, ni maisem ol tyhi. Jossai kaukan kuulus viäl yhden gerra kahde sude laul, UUUuUUUiiii! Se ol täyn ilo ja rakkaut.

Herra Raastuvan Oikeuden Ylituomari. Olette asettanut minut vaikean päätöksen eteen. Oikeus ja laki vastaan oikeamielisyys ja tunnesuhde tilanteeseen. Olen kuitenkin puoleni valinnut.

Sudel olkko oikeutes ja ihmsil kans oma oikkeutes.

Jos toinen gäy toise oikkeuden bääl, nii sill oikkeude rikkojal anneta asiankuuluva gloosutus. Josei sekän biissa, nii sillon bitä syylline karkotettaman uusil reviireil niingauas, etei äänt kuulu.

Ylituomarill annetul oikkudel mnää hyväksy teijä ratkaisu . Istunto on päättynyt.

Mutt älkkä peljäk raumlaise ja Vuatla asukka. Menkkäst seoravan Adventi ja Karkkauspäevä välis oleva täyskuu ehton

Äöhöjärve rannal se ison givemolkose viäre. Olkka iha verka paikallan. Bian te kuulet se. UUUuuuUUU…iii! Samal järve jääl nouse lumemyräk ja myräkä sisuksis laukka teijä ettehen kaks sude hahmo jolkottamas kuusiltta pisi. Josei heti mittän näykkä, nii ottakast kolmas glögiryyp siit mukan olevast termospullost. Jo alka kuuluma ja näkymä, eik teijän gallist aikkatan mennykkä valla hukkaha.

Hannu Valtonen

saaristolaivur