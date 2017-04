Demokratiaan kuuluu avoimuus

Suomalaisen hyvinvoinnin tärkeinä peruspilareina on pidetty muiden muassa kansakoulua ja kunnallista demokratiaa. Kunnallinen demokratia antaa kansalaisille oikeuden päättää lähipiirin tärkeistä asioista ja kantaa niistä vastuuta. Raumallakin päätetään lähitulevaisuudessa kouluihin liittyvistä asioista. Pohjoisen puolen koulusta on jo tehty tonttivaraus ja nyt odotellaan rakennuttamista. Mutta miten mahtaa käydä Uotilan suhteen? Vanha yläasteen rakennus on purkua vaille ja odottanee uuden koulurakennuksen suunnittelua ja toteutumistako?

Monet kuntalaiset ovat olleet viime aikoina huolissaan vanhusten kohtelusta. Kilpailutuksen voittanut järjestäjä oli palkannut Raumalla aliurakoitsijaksi vartiointiyrityksen. Turvatilanteessa vartijat käyvät nostamassa vanhuksen pystyyn mutta siihen heidän osuutensa sitten loppuukin. Onko tämä nyt sitten laadukasta hoivatyötä? Oma käsitykseni ja monen muunkin on, että hoivatyöhön tarvitaan koulutusta ja soveltuvuutta työhön. Käsitykseni mukaan järjestäjien pitäisi taata työstä hyvä laatu ja jos tätä ei voida taata, pitää kyseessä olevat sopimukset purkaa ja tehdä sellaiset laatuvaatimukset, jotka takaavat vanhuksille kunnolliset palvelut.

Kuntalaiset kyselevät ehdokkailta myös Sote –ratkaisusta ja miettivät miten näitä kaikkia kuntalaisia koskevia asioita hoidetaan tulevaisuudessa omassa kaupungissa? Uudistukseen liittyy julkisten palvelujen pakkoyhtiöittäminen, mikä pirstoo nyt varsin yhtenäisen sote-kentän. Terveydenhuollon asiantuntijat pelkäävät asiakkaiden, palveluja tarvitsevien kansalaisten jäävän yritysten armoille järjestelmässä. Pelkona on myös kiinteistöihin liittyvät kysymykset.? Jäävätkö käyttämättömät tilat kuntien vastuulle? Eletään jännittäviä aikoja.

kuntavaaliehdokas (sd.), Rauma