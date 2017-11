Dreamteam haussa

Kuva: Jere Gronberg

Politiikka on kilpailullinen taistelukenttä. Kaikkea mittaa vaaleissa saadut tai saatavat äänet.

Taloudessa kilpailun rinnalla on vahvistunut yhteiskehittämisen toimintatapa. Demokratiassa samaa kehitystä ei näy.

Dialogille ei jää tilaa, kun pitää voittaa toisten argumentit.

Kollegiaalisuus on läsnä vain ministerivalaa luettaessa, itsenäisyyspäivän saarnaa kirkossa kuunneltaessa ja eduskunnan jouluhetkessä kuoron laulaessa. Se ei ole siellä toimivien ihmisten vaan systeeminen heikkous.

Parisuhteessa ja työyhteisöissä mietitään, miten saada toisesta hänen parhaat puolensa esiin.

Tähän meillä on myös politiikan osalta motiivi. Olemme valinneet edustajamme hoitamaan yhteisiä asioitamme.

Mitä parhaimpansa he kykenevät antamaan, sitä paremmin asiamme tulevat hoidettua.

Silti teemme kaikkemme, että saamme poliitikkojen huonoimmat puolet esiin.

Epäilemme heidän motiivejaan ja moraaliaan, ilkumme heidän kyvyttömyydelleen, ja media lyö armotta virheen sattuessa.

Samoin kuin urheilija rakentaa huippukunnon kisoihin, vaaleissa poliitikkojen pitäisi olla terävimmillään esittäessään äänestäjille vision siitä, miten tätä maailmaa pitäisi muuttaa.

Vaaleissa kukin kilpailija ei juokse vain omaa rataansa, vaan olennainen osa kilpailua on pyrkimys esteistää toisten rataosuudet piikkiaidalla.

Tähän osallistuvat myös tukijoukot ja yleisö. Usein vaalien välilläkin.

Perustelu kuuluu, että jos poliitikko pääsee tärkeälle paikalle päätöksentekijäksi, hänellä on oltava hyvä paineensietokyky.

Logiikka toimii. Jos piikkiaitojen läpi pääsee maaliin, on marinoitunut hyvä paineensietokyky. Samalla usein on kadonnut se ihanteellisuus, mikä alun perin on innostanut mukaan.

Politiikassa tarvitaan paksua nahkaa, ja valtaan liittyvät vahtikoirat ja kritiikki, tiedetään.

En ole kuitenkaan tavannut sellaisella nahalla varustettua poliitikkoa, josta palaute ei menisi läpi. Se muuttaa ihmistä.

Olen nähnyt sen monta kertaa läheltä, ja ollut siellä itsekin.

Ihanteellisuus ja tavoitteellisuus karisevat, siivet menevät suppuun ja keskitytään selviytymiseen politiikan pelissä. Unelmat kääntyvät haukkumasanoiksi unelmahötöstä. Mielikuvien luomisesta tulee ydintä, ja todellinen aikaansaaminen jää syrjään.

Politiikassa luottamukseen perustuva ystävyys on yhtä harvinaista kuin lähde autiomaassa. Ja varmasti kokijalleen myös yhtä virvoittavaa.

Helsingin Sanomien viikonlopun poliitikkohaastattelussa pysyvänä kysymyksenä on kehua toisen puolueen poliitikko.

Uutisarvo syntyy ilmiön harvinaisuudesta. Ketunhännän perään epäillään usein.

Kaikki tämä johtaa vaikeisiin kysymyksiin: Haluaako ministeri toisen puolueen ministerin onnistuvan tehtävässään? Minkälaisilla ominaisuuksilla varustettuja henkilöitä hakeutuu ja valikoituu jatkossa päätöspöydän äärelle?

Onko kilpailullinen kulttuuri yhteistyön tekemisen este?

Politiikka on valituille ja heitä avustaville työpaikka, ja arjessa toimivat samat lainalaisuudet kuin yleensä työpaikoilla.

Tutkimusten mukaan parhaita työtiimejä yhdistää psykologinen turvallisuus (politiikassa taitavia iskuja toisia kohtaan pidetään ammattitaidon merkkinä), luottamus (luottamustehtäviä hoidetaan epäluottamuksen ilmapiirissä), selkeä perusrakenne (soten valmisteluprosessi olkoon todisteena), ja työn merkityksellisyys ja tärkeys (ammattien arvostustaulukossa toiseksi viimeisenä sijalla 23/24).

Näin tarkastellen politiikassa eivät huipputiimit kuki.

Edellä kirjoitettu kuvaus voi kuulostaa synkältä.

Suomessa korruptio on pientä, kiitos osaltaan demokratian toteutumiselle välttämättömien kriittisyyden, vallan väärinkäytösten läpivalaisun sekä mielipiteiden kilvoittelun.

Haluan sanoa, että tälläkin kolikolla on puolensa.

Hyvät periaatteet äärimmilleen vietynä muodostuvat irvikuvikseen.

Poliitikkoja ei valita, jotta saadaan viihteellistä mediasisältöä ja juonenkäänteitä. Heitä ei valita, jotta voisimme heijastaa omat vihamme ja pelkomme heihin.

Heidät valitaan tekemään äänestäjien arvojen mukaisia parhaita mahdollisia ratkaisuja.

Paljon arvokasta ja luovuutta vaativaa on nyt isänmaan ja ihmiskunnan vaakakupissa. On meidän jokaisen etu, että päättäjät yltävät parhaimpaansa.

Kirjoittaja onOpetushallituksenpääjohtaja