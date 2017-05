Eläin ei korvaa ihmistä

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Kuunneltuani niin sanotulla herkällä korvalla tuttujen ja puolituttavien kommentteja lemmikeistään olen tullut siihen tulokseen, että koirat ja kissat ovat vähitellen astuneet monilla ihmisen asemaan.

Tämä on seurausta siitä, että aika ja sen pelisäännöt ovat jatkuvasti koventuneet ja armottomuus vain pahenee. Hellyys ja sen tarve etsii uuden kohteen.

Kun yksinäisyys näyttää nousevan aina vain yleisemmäksi ongelmaksi näyttää siltä, että aika moni on istuttanut lemmikkinsä ihmisen paikalle. Varsinkin koirat ja kissat inhimillistetään aina vain perusteellisemmin.

Tämä on luonnonvastainen käytöstapa. Ihmisellä pitäisi aina ja ensi sijaisesti olla toinen lähimmäinen tukenaan. Sanotte, että kaikilla ei näin ole. Tämä on tietysti totta, mutta ollaanko vanhoista menetelmistä nyt niin lopullisesti vieraannuttu, ettei ihminen jollain kurilla löydä lajitoverinsa seuraa. Tuhannet suomalaiset ovat ystävää vailla.

Nykytrendiä vahvistavat innolla monet toimittajat. Kirjoitetaan herttaisia ja aina vain kookkaampia juttuja lemmikkieläimistä, joita hemmotellaan ja plääjätään monin verroin enemmän kuin hoivaa kipeästi tarvitsevia vanhuksia ja vähän nuorempiakin lähimmäisiä.

Muistuu mieleeni koko sivun juttu naisesta, jonka hengen kissa pelasti tulipalosta naukumalla. Palkinnoksi kissaa palkittiin naudan sisäfileellä. Ja oi sitä auvoa: toimittaja sai varmaan monta kiitosta lukijoilta, kun oli niin niin huippukivan ja söpön jutun kirjoittanut!

Suomessa on aika monta ihmistä, joka olisi senkin naudan sisäfileen kipeämmin tarvinnut.

Tälle vuosituhannelle saakka kissat ja koirat ovat hyvin tulleet toimeen ihmisten pöydästä jääneillä herkkupaloilla. En suostu uskomaan, että tyyriit eläinten erikoisruoat ovat otusten hengissä pysymiseksi välttämättömiä. Mutta markkina- ja mainosmiehet kyllä keksivät vaikka kissalle oman tv-kanavan. Ja pirulauta: sellaisellekin varmaan löytyisi ostajia!

Suomalaisella maaseudulla lemmikit ovat edelleen niille kuuluvassa asemassa. Siis ihmisen seuralaisina ja palvelijoina, eivät tasa-arvoisina elämänkumppaneina. Maaseudulla hyväksytään luonnonlakina sekin, että nämä lemmikit ovat lyhyt­ikäisiä, ja niistä on aikanaan luovuttava.

Koko lailla kamalaa on katsella kaupunkilaista, joka ei malta viedä kärsivää eläintään eläinlääkärin lopetettavaksi.

Koiria ja kissoja pitää kohdella kaikin puolin hyvin ja luontoa kunnioittamalla, mutta johonkin on ymmärrettävä vetää raja. Lemmikillä on oikeus odottaa, että tilanteen koittaessa ihminen vapauttaa sen vaivoistaan. Sureminen kohdistettakoon ihmiseen. Lemmikki on aina korvattavissa, läheinen ei.

Jotta tämä vuodatus taas oikein saisi monilla kiukun nousemaan, kuittaan vielä päätteeksi, etten hyväksy eläinten hautausmaitakaan.

Ristit, kummut ja muistovärssyt lemmikkien kunniaksi ovat tympeän uskonnonvastaisia. Hengellisyyden irvikuvia. Eivät mahdu koirien ja kissojen hautuumaat luterilaiseen uskoon. Kukaties itämaisiin uskontoihin, jos niihinkään.

Emmeköhän siis jättäisi sielua vain luomakunnan kruunun yksityisomaisuudeksi.

Järjestetään mieluummin kaikkien yksinäisten juhlat. Koirat jätetään ulos talonvahdeiksi. Kissat voivat häätää hiiret juhlapaikan nurkista.

Kohdistetaan läheisriippuvuus toiseen ihmiseen eikä ihmisen palvelijaan.

Eläimet ovat ihmisen seuralaisia ja palvelijoita, eivät tasa-arvoisina elämänkumppaneita.

Kirjoittaja on raumalainen tietokirjailija