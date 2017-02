Elämän ja kuoleman kysymys

Kuolemasta, tuosta pelätystä vieraasta on viimeisen puolentoista vuoden aikana tullut minulle jo lähes hyvän päivän tuttava. Se on saapunut vierailulle tasaisin väliajoin, yllättäen, kuten niin usein sillä on tapana.

Olen kokenut viime aikoina kolme erilaista kuolemaa: äitini ja molempien isoäitieni.

Monet sanovat, että heitä ei pelota kuolema vaan kuoleminen. Viimeaikaisten kokemusteni perusteella voin sanoa täysin samoin. Kuolema on joissain tapauksessa armahtava, toisaalta kuoleminen voi olla hidasta kidutusta ja tuskaa.

Monen toiveena on kuolla niin sanotusti saappaat jalassa. Valitettavasti kuolema ei kaikkien kohdalla saavu niin armollisesti. Useimmiten kuolema kohdataan jonkin sairauden viimeisenä vaiheena.

Vakavaan sairauteen kuoleminen silloin, kun mistään kivunlievityksestä tai apukeinosta ei ole hyötyä, on hirvittävää sekä kuolevalle että kuolemista läheltä katsovalle.

Aikoinani olin ehdottomasti sitä mieltä, ettei kenelläkään voi olla missään olosuhteissa oikeutta tappaa toista ihmistä. Nyt asenteeni ja mielipiteeni tähän ovat lieventyneet. Sittenkin voi olla tilanteita, joissa kanssaihmisen kokema kärsimys ylittää kaikki inhimillisyyden rajat, eikä elämän keinotekoiselle jatkamiselle ole järkevää perustetta.

Oman pojan kivulias kuolema teki Esko Seppäsestä eutanasian puolestapuhujan.

Hänen tekemänsä kansalais-aloite eutanasian laillistamiseksi keräsi hetkessä yli 60 000 allekirjoitusta. Eduskunta käsittelee aloitetta tämän kevään aikana.

Kansalaisaloitteen allekirjoittaneet tahtovat, että eutanasia eli armokuolema olisi laillinen Suomessa.

Eutanasialakia tarvitaan lisäämään elämän loppuajan vaihtoehto niille kanssaihmisille, jotka eivät saa sietämättömiin kärsimyksiinsä riittävää lievitystä hyvästäkään oireidenmukaisesta hoidosta.

Eutanasiaa ei olisi edelleenkään helposti ja kevyin perustein saatavissa, vaan ainoastaan silloin, kun tiukat, ennalta määrätyt kriteerit täyttyvät.

Lakialoite on kuitenkin hyvin ongelmallinen, sillä eutanasiaan liittyy monia eettisiä kysymyksiä.

Muun muassa Suomen Lääkäriliitto on ehdottomasti lakia vastaan, vaikka lääkärinvalassa todetaan kärsimyksestä seuraavaa: ”Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen...”

Enemmän kuin eutanasian laillistamista Suomessa tarvitaan korkeatasoista oireidenmukaista hoitoa sekä saattohoitoa, joka on kaikkien ihmisten saatavilla. Suomessa toimii vain muutama saattohoitokoti, joissa pystytään tarjoamaan tarpeeksi korkeatasoista hoitoa.

Valitettavasti sairaaloissa tapahtuma saattohoito on aivan lapsenkengissä. Yleensä se tarkoittaa ihmisen siirtämistä yksityishuoneeseen, jonne tarjoillaan ruoka ja lääkkeet.

Liian usein kuoleva ihminen jää oman onnensa nojaan, yksin pelkojensa ja ahdistuksensa kanssa.

Olen kokenut oman lähimmäiseni kanssa saattohoidon sairaalaolosuhteissa. Se ei kovin suurta kiitosta minulta saa. Kokemus oli järkyttävä.

Meille ei missään vaiheessa ilmoitettu, että käynnissä on saattohoito.

Toki me sen jollain tasolla ymmärsimme. Seurasimme avuttomina sairaalavuoteen ääressä rakkaimpamme kärsimysnäytelmää.

Kipulääkkeitä annettiin mutta aivan liian vähän. Potilaalla oli kuulemma suuri riski koukuttua niihin. Siis mitä?

Kuolevan ihmisen lääkekoukkuun joutumisen ei pitäisi olla tilanteessa minkäänlainen ongelma.

Ennen jokaista kipulääkeannosta hoitaja tivasi lähes tajuttomalta potilaalta, halusiko hän todella tuon kipulääkkeen vai ei.

Korkeatasoisessa saattohoidossa kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään tuetaan ja hoidetaan yksilöllisesti parhaalla mahdollisella tavalla inhimillisiä arvoja kunnioittaen.

Saattohoidon tehtävä on sairaan ihmisen ja hänen läheistensä tukeminen niin, että he voisivat elää täysipainoisesti ja laadukkaasti ja että potilas voisi kuolla arvokkaasti.

Kirjoittaja on Marva Median erikoistoimittaja