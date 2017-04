Electric Blue, tulevaisuuden laiva

Rolls-Royce suunnittelee EU:n komission ja Tekesin tuella kauko-ohjattavaa kauppalaivaa.

Koska valmius täysin miehittämättömän aluksen pääsystä kaukoliikenteeseen ajoittuu arvioiden mukaan aikaisintaan vuoden 2035 tienoille, on Rolls-Royce tehnyt hankkeen välitavoitteena suunnitelman testilaivasta ”Electric Blue”.

Siinä voidaan vaihe vaiheelta harjoitella ja ottaa käyttöön kauko-ohjattavaan navigointiin kehiteltyjä toimintoja.

Electric Blue on 1000 TEU-yksikköä kantava lähiliikenteen feederlaiva.

Laivan pääkone, muu koneistus, ohjauskeskus ja miehistötilat on sijoitettu konttimitoituksen mukaisiin moduuleihin, jotka voidaan nostaa pois laivasta, jättää maihin korjattavaksi tai vaihtaa uusinta tekniikkaa ja kehittyneempää etäohjausta sisältäviin moduuleihin.

Electric Blue on nykyisiä konttilaivoja leveämpi, sen keula on syvempi ja terävämpi aaltovastuksen vähentämiseksi. Aluksen kaksoispotkurit on sijoitettu niin alas kuin mahdollista.

Rakenteellisten muutosten johdosta, ja koska feederlinjalla on yleensä lastia molempiin suuntiin, laiva ei tarvitse painolastia.

Näin vältytään noin miljoona euroa maksavien painovesitankkien ja desinfiointilaitteiston rakentamiselta.

Moduulirakenteisen laivan runkoon tarvitaan noin 1 000 tonnia vähemmän terästä ja kevyempi pääkone kuin konventionaalisessa aluksessa, jolloin rakennuskustannuksessa syntyy noin 2,5 miljoonan euron säästö. Kokonaissäästöksi muodostuu siis 3,5 miljoonaa euroa.

Lisähoukuttimena tarvittaneen EU:n ja Tekesin tukea, jotta joku varustamo rohkenisi rakennuttaa ulkomaanliikenteeseen sopivan testialuksen.

Todennäköisesti harjoittelulupaan vaaditaan, että laivan ohjausmoduulista on esteetön näkymä keulan suuntaan ja molemmille sivuille, kuten meriteiden nykyiset säännöt edellyttävät.

Electric Bluessa ohjausmoduuli sijaitsee laivan peräosassa kansikonttien alla, ja sen neljästä ikkunasta on näkymä vain laivan oikealle sivulle.

Parempi paikka moduulille olisi laivan perässä tai keulassa niin korkealla, että sieltä näkisi lastin ylitse joka suuntaan.

Kauko-ohjattavan laivan liikennöinti kansainvälisillä merialueilla tarvitsee IMO:n SOLAS-meriturvallisuussopimukseen sisältyvät ja luokituslaitosten hyväksymät rakennussuunnitelmat.

Myös laivan ja sen lastin vakuutusehdoista pitää sopia vakuutusyhtiöiden kanssa.

Täysin kauko-ohjattava navigointi edellyttää maailmanlaajuisen digitaalisen datavirtauksen käyttösovellusta ja miljoonien datatietojen välitöntä analyysiä ja käskyä laivaa kohti.

Laivan tietokeskuksen pitää olla täysin suojattu hakkeroinnin tai merirosvojen kyberhyökkäyksen varalta.

Mahdollinen sähkökatkos olisi kestämätöntä vilkkailla meriväylillä, joilla haverit ovat muutenkin yleisiä.

Vaikka kauko-ohjattavan laivan oma turvallisuus olisi taattu, se ei saa olla uhka muulle meriliikenteelle. Pienalukset, purje- ja muut huviveneet sekä kalapaatit eivät kaikissa olosuhteissa näy edes tutkassa.

1 000 TEU-yksikköä kantava feederalus on kooltaan riittävä kahden sataman väliseen vuoroliikenteeseen. Hyvänä esimerkkinä linja Raumalta Hampuriin.

Valtameriliikenteessä tapahtunut kehitys heijastuu kuitenkin lähiliikenteeseen. Laivalinjoja yhdistetään, satamia karsitaan ja vastaavasti laivojen sekä lastien koko kasvaa.

Rolls-Royce suunnitteleekin jo suurempia lastivirtoja varten 4 000 TEU:n versiota.

Laivan tietokeskuksen pitää olla täysin suojattu hakkeroinnin tai merirosvojen kyberhyökkäyksen varalta.

Kirjoittaja on raumalainen merikapteeni