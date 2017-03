Entistä vastuullisempaa maahanmuuttoa

Länsi-Suomen pääkirjoitus ”Entistä nuivempaa maahanmuuttoa” (LS 13.3.) tuo hyvin esille ajankohtaisen maahanmuuttopolitiikan, johon on hyvin vaikea löytää yhtä oikeaa ratkai-sua.

Olen tehnyt vapaaehtoistyötä Raumalla asuvien turvapaikanhakijoiden kanssa viimeisen vuoden ajan ja olen tavannut niitä pakolaisia, jotka ovat todella paenneet henkensä edestä. Heidän kokemansa hätä on käsinkosketeltava.

Velvollisuutemme on auttaa heitä.

Silti lähes jokainen turvapaikanhakija, joka on tullut Suomeen, on kulkenut jo ainakin yhden tai useamman turvallisen maan läpi. Ikävä tosiasia on, että niillä, joilla ei ole hengenhätää, tulevat tänne sosiaaliturvan tai paremman elintason toivossa.

Mitä tapahtuisi, jos jokainen turvapaikanhakija saisi pysyvän oleskeluluvan Suomesta?

Todennäköisesti suurin osa turvapaikanhakijoista tulisi jäämään työttömäksi. Kotouttaminen on hyvin monimutkainen prosessi, joka ei automaattisesti johda työllistymiseen.

Esimerkkinä voidaan mainita somalipakolaiset, joita on kotoutettu 90-luvulta lähtien, ja heillä aikuisväestön työllisyysaste on edelleen vain 20 prosenttia.

Mikä kotouttamisen ongelmaan olisi ratkaisuna?

Karkeasti vaihtoehtoja on kolme:

Voimme käyttää enemmän rahaa ja resursseja turvapaikanhakijoiden työllistämiseen, ja otamme turvapaikanhakijat kantaväestöä helpommin töihin. Tämä saattaisi tosin herättää närää suomalaisissa työttömissä.

Toisena vaihtoehtona on ohjata prosessiin kuluvat rahat pakolaisleireihin humanitäärisenä avustuksena.

Viimeisenä vaihtoehtona on tehdä kuten Unkarissa, ja laittaa rajat kiinni.

Perussuomalaisten yhtenä tärkeimpänä kuntavaaliteemana on varjella kotimaamme turvallisuutta. Pidämme median ihailemaa monikulttuurisuutta yhteiskunnallisena kokeena, jonka vaikutukset voivat johtaa Ruotsin kaltaisiin levottomuuksiin.

Sitkeänä elää myös myytti siitä, että saisimme varallisuutta turvapaikanhakijoiden ylläpitoon esimerkiksi EU:lta.

Tosiasia on, että maksamme kaiken itse. Tämän takia keskustelua on syytä käydä mahdollisimman avoimesti ja kiihkottomasti.