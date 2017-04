”Vapaa-ajattelijat”, VATA, muutamat kansalaisjärjestöt ja puolueet kehottavat kansalaisia eroamaan kirkosta. On vaikea käsittää mihin he tällä pyrkivät.

Suomessa on ollut täysi vapaus erota kirkosta milloin vain, eikä kukaan ole sitä estänyt.

Kirkko on se vuosisatainen vaikuttaja, joka on pitänyt meidät suomalaiset kiinni länsimaisessa demokratiassa ja kulttuurissa. Se on toiminut yhdistävänä voimana monissa konflikteissa ja korostanut moraalia, hyviä tapoja ja monia hyviä arvoja ja täysin vapaaehtoisesti.

Miksi juuri sitä kohtaan hyökätään?

Maahamme on tulossa vauhdilla islamilainen kulttuuri, jonka päämääränä on hävittää vääräuskoiset ja levittää kaikin tavoin meille täysin vieraita arvoja. Sen opettajat ja uskonnonoppineet korostavat (järkyttävä dokumentti televisiossa) sitä, että on pitäydyttävä omissa piireissä, tavoissa ja laissa ja kartettava sulautumista länsimaiseen ”hapatukseen”, etenkään uskontoon.

Jos asenne on tämä, niin menee kotouttaminen hieman hukkaan. Naiset ovat täysin alistettuja ja heitä koskevat eri lait, kuin miehiä. Uskosta luopuminen on voitu rangaista jopa kuolemalla.

Eikö tässä olisi aate, josta näiden ”eroa kirkosta” -järjestöjen pitäisi puuttua, eikä kristinuskoon?

Tämä kovaa vauhtia etenevä maallistuminen ja kirkosta eroaminen merkitsee sitä, että muutamassa vuosikymmenessä on islamin kannattajien määrä ylittänyt kristittyjen määrän. Se uskonto ei salli kirkosta eroamista, eikä hyväksy mitään liberaaleja uudistuksia ja valtasuunnaksi päästyään sortaa armotta vääräuskoisia ja lopullinen päämäärä on islaminlainen maailma.

Siihenkö nämä kirkosta eroamista edistävät piirit haluavat?