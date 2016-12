EU:n saatava kansalaisten luottamus takaisin

Euroopan unioni on sinnitellyt kriisistä toiseen jo kohta kymmenen vuoden ajan.

Vuodesta 2007 lähtien EU:n päämiehet ovat joutuneet etsimään lääkkeitä muun muassa finanssikriisiin, valtioiden velkakriisiin, talouden taantumaan, ennen näkemättömään pakolaisvirtaan ja Iso-Britannian Brexitiin.

Euroopan unionin rakenteita on koeteltu ja kansalaiset ovat kääntäneet selkänsä Eurooppa-hankkeelle.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vastavalittu presidentti Klaus-Heiner Lehne totesikin vuosikertomuksemme esittelytilaisuudessa, että osittain kyse on siitä, että EU:n toimielimet ovat menettäneet kansalaistemme luottamuksen.

Luottamuksen palauttaminen tulee olemaan yksi EU:n suurista haasteista tulevina kuukausina ja vuosina.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimella tulee myös olemaan tässä prosessissa merkittävä rooli.

On selvää, että Unioni tarvitsee uudistuksia. Ja olkoon uudistukset minkälaisia tahansa, niillä on oltava vankka taloudellinen perusta. Siitä huolimatta, onko EU:lla 28 vai 27 jäsentä, asianmukainen taloudenpito on edelleen yhtä tärkeää.

Meidän – EU:n riippumattoman ulkoisen tarkastajan – näkökulmasta erityisen tärkeitä osatekijöitä on neljä.

Ensinnäkin EU:n tilinpidon on oltava kunnossa. Ihmiset eivät voi edes alkaa luottamaan Unioniin, jos he eivät usko, että pidämme hyvää huolta heidän rahoistaan ja pidämme kunnolla kirjaa siitä, miten sen teemme.

Tilanne on siinä mielessä hyvä, että EU:n tilinpäätös on kunnossa ja antaa oikean ja riittävän kuvan.

’Parannettavaakin kuitenkin on. Tulevina vuosina jäsenmaiden maksettavaksi lankeaa valtavat määrät muun muassa koheesiopolitiikasta annettujen sitoumusten ja kattamattomien eläkevastuiden johdosta. Komissio ei kuitenkaan ole laatinut riittävän pitkälle ulottuvaa kassavirtaennustetta.

Toiseksi EU:n on varmistettava, että budjetista rahoitettujen ohjelmien sääntöjä noudatetaan.

Nyt näin ei ole, sillä maksutapahtumissa on edelleen liian paljon virheitä. Tyypillisiä esimerkkejä ovat sääntöjen kiertäminen julkisissa hankinnoissa tai väärinilmoitetut henkilöstökulut.

Sääntöjä tulee noudattaa laajemminkin, esimerkiksi kasvu- ja vakaussopimuksen kolmen prosentin budjettialijäämän osalta. Tarkastuksessamme havaittiin, että esimerkiksi Ranskan osalta komissio ei ollut riittävän tiukka, vaan oli antanut maalle perusteetta lisäaikaa korjausten tekemiseen.

Kolmas elementti asianmukaisessa taloudenpidossa on tuloksellisuus. Kansalaisten tulee tietää, että jokaisella heidän puolestaan käytetyllä veroeurolla saadaan aikaiseksi tuloksia, ja kun EU:n budjetista on kyse, eurooppalaista lisäarvoa.

Kansalaisten on tunnettava, että EU:n tason toiminnasta saatava hyöty on suurempi kuin yksinomaan kansallisten viranomaisten toiminnasta mahdollisesti saatava hyöty.

Saatiinko sitten EU:n hankkeissa rahoille vastinetta vuonna 2015? Saavutettiinko ohjelmille ja hankkeille asetetut tavoitteet? Johtivatko suoritteet myös tuloksiin, kuten uusiin pysyviin työpaikkoihin?

Nämä ovat kysymyksiä, joihin ei ole yksiselitteistä vastausta, jollei käytössä ole oikeanlaisia raportointijärjestelyjä.

Tehokkaalle varainkäytölle on oltava myös todellisia kannusteita pelkän menotavoitteiden saavuttamisen sijaan. “Use it or lose it” -lähestymistapa ei riitä. Eikä edes se, että kaikkia sääntöjä on noudatettu. On saatava takeita siitä, että EU:n rahoittamalla hankkeella saadaan rahoille vastinetta.

Veronmaksajien on nähtävä konkreettisia tuloksia ja oltava tietoisia niiden saavuttamiseksi käytetyistä varoista. Tarkastuksissamme on löydetty liikaa esimerkkeja tehottomasta varainkäytöstä. Räikeimpinä esimerkkeinä EU:n rahoittamia satamia, joihin ei tule laivoja, koska satamiin ei johda kunnon teitä perille.

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä elementtinä on varainkäytön avoimuus. Komission on raportoitava parlamentille ja suurelle yleisölle oikeista asioista. Ja raportoitaviin

asioihin on kohdistettava riippumaton tarkastus.

Havaintojemme perusteella riskit ovat ilmeisiä, jos käytetään rahoitusvälineitä, joita ei rahoiteta suoraan EU:n budjetista.

Jos ja kun haluamme palauttaa kansalaisten luottamuksen, aika toimia on nyt. Kaikkien EU-toimijoiden tulee puhaltaa yhteen hiileen.

Vain yhdessä toimien voimme uudistua ja uudistaa Euroopan unionia niin, että se on yhä kansalaisten luottamuksen arvoinen.

Kirjoittaja on Euroopan tilintarkastus-tuomioistuimen jäsen