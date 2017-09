Euraan rakennettava uusi päiväkoti

Moni Euran päiväkoti on toiminut pitkään puutteellisissa tiloissa erilaisten ongelmien vuoksi. Esimerkiksi Euran keskustassa toimiva Käräjämäen päiväkoti on toiminut parakkiväistötiloissa siitä asti, kun vanha päiväkotirakennus purettiin sisäilmaongelmien takia.

Eurassa on jahkailtu välttämättömien uusien päiväkotitilojen rakentamista aivan liian pitkään. Päivähoitopaikoista on pulaa, vanhemmat ovat ihmeissään poikkeusolojen jatkuvuudesta ja lapset sekä henkilökunta ansaitsisivat asianmukaiset olosuhteet. Hihat on nyt käärittävät ja toteutettava Käräjämäen uusi päiväkoti ilman mitään viivytyksiä.

Projekti voidaan toteuttaa jopa kuukausissa, jos vain kunnan johdossa niin halutaan. Tämä on tahtokysymys. Euran valtuusto on yksin vuonna 2017 myöntänyt erilaisiin kohteisiin lisämäärärahoja yli 800 000 euroa. Kohteet ovat varmasti olleet tarpeellisia kunnan kehityksen kannalta, mutta luulisi rahoitusta löytyvän myös päiväkotiin jolle on akuutti tarve. Tuollakin rahalla olisi rakentanut päiväkotia jo pitkälle.

Eurassa on viimeisten kuukausien aikana kohissut varhaiskasvatuksen ympärillä, kun omien päiväkotien ongelmien ratkaisemattomuuden rinnalla on kunnanhallituksen alustavissa linjauksissa päädytty merkittävällä tavalla yksityistämään Euran päivähoitopalveluja.

Yksityiset toimijat ovat tervetulleita Euraan, mutta aivan ensimmäiseksi tulee kunnan huolehtia omasta toiminnastaan. Kun oma pesä on kunnossa, niin yksityiset toimijat täydentävät kunnan olemassa olevaa palvelutuotantoa. Pitkässä juoksussa tämä on niin perheiden, työntekijöiden, veronmaksajien - ja jopa yritysten - etu.

Euran tulee kaikissa tilanteissa pystyä takaamaan lakisääteinen päivähoidon toimivuus ja ilman kunnan omaa toimintakykyä se ei siinä tule onnistumaan. Siksi Käräjämäen uuden päiväkodin rakentaminen on niin keskeinen asia. Eura tarvitsee tilat vastatakseen velvoitteistaan ja taatakseen pitkällä tähtäimellä kuntalaisten edun.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakunnan järjestettäväksi, ovat varhaiskasvatus ja päivähoito tulevaisuudessa kunnan keskeisimpiä toiminta-alueita.

Euran tulee olla tulevaisuudessa kunta, joka huolehtii lapsiperheiden tarpeista. Niihin kuuluvat keskeisesti arjessa sujuvasti toimivat ja laadukkaat päivähoitopalvelut. Näiden tulisi olla meille kilpailuvaltti, kun ihmiset pohtivat kotinsa sijaintia. Ja on hyvä pitää mielessä, että tarpeita päivähoidon kehittämiselle on muuallakin kuin Euran keskustassa.

Euran sivistyslautakunnan puheenjohtaja (sd.)