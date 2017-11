Otsikossa hienosti käytetty sivistyssana, joka tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sanontoja kuten vaikkapa ”kyllä nuorena jaksaa”, ”nuorena se on vitsa väännettävä” ja ”minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa”

Kaikki toki hyviä oppeja, mutta maailman murroksessa nykynuorelle sanottuna kuulostavat ikävästi kettuilulta. Nykynuoren tai nuoren aikuisen paineet ovat kasvaneet suhteettomasti siihen nähden, miten maailma on kehittynyt.

Et voi opiskella siihen alaan mihin haluat ja jäädä sille tielle seuraavaksi kymmeniksi vuosiksi. Joudut väkisinkin ajattelemaan, että onko alalla töitä, kun pääset koulusta, onko työ kannattavaa tai saatko siltä haluamisia haasteita.

En yhtään ihmettele nuorison väsymistä opinnoissa. Yhteiskunnan puolelta tulee rangaistuksena, jos haluat opiskella ja kehittää yhteiskuntaa, leikkaamalla opintoavustuksia kuten tukea ja asumista. Velkaa kyllä tarjotaan. Mutta milläpä sen maksat, jos et valmistukaan ja saa töitä.

Opettajista tulee lähinnä konsultteja, jotka ohjeistavat johonkin suuntaan. Koulut autioituvat, koska opettajat joutuvat hyppäämään oman leipänsä perässä. Henkilökohtaista sidettä opettajan ja oppilaan välille ei kerkeä muodostumaan ja näin vaivihkaan lahjakkaatkin opiskelijat vetäytyvät ja syrjäytyvät.

Motivointi on haasteellista ja se on surullista katsottavaa luokkatoverin vierestä koska ei itse pysty vaikuttamaan asiaan omien töittensä ja koulussa pärjäämisen hinnalla. Joudut väkisinkin ajattelemaan itseäsi, jollet halua olla seuraava jalkoihin jäävä. Mihin jäänyt on se vanhojen ihmisten opettama ajatus ”ajattele myös muita”

Tavallinen kisälli, mestari opetus jää kokonaan pois. Pelkän teorian avulla ei kukaan osaa tehdä käsillään mitään. Pelkän tietokoneen näpytys ja teoreettinen opiskelu ei tee osaajia tähän yhteiskuntaan vaan käytäntö ja harjoitteet. Meistä tulee samaan aikaan sekä erittäin fiksuja mutta myös erittäin tyhmiä.

Joudut myös olemaan jatkuvasti ajan hermoilla. Jokainen median kanava suoltaa uuta tietoa joita sinun on opittava käyttämään tai soveltamaan omaan työhösi joudut myös miettimään miten se vaikuttaa sinuun, työhösi tai perheeseesi. Kun se kaunis päivä koittaa, että saat paperit käteen koulusta ja ajattelet olevasi valmis. Huomaatkin kaiken tietosi olevan jo vanhaa ja toteat että ”Elämän mittainen koulu”.

Mielipiteitten takana on nuori aikuinen, joka opiskelunsa ohessa tekee 40h/vk palkallista työtä ja maksaa siitä veronsa ja siitä saatavalla netolla yrittää kustantaa opiskelunsa, asumisensa (rakentamalla omaa taloa) ja ruokkia itsensä.

Koulupäivän jälkeen reippaan töihin jolkottelevan ja vasta ilta 22 pois pääsevän täytyy vielä avata tietokoneensa ja tehdä aamulla koulusta saamansa laajat raportit valmiiksi, että saisi hyvät numerot, jotta pystyisi olemaan yhteiskunnan tuottava yksilö jossa tulevaisuudessa on töitä.

Kekkosen sanoin ”Meillä on hyvä maa, jonka puolesta kannattaa ponnistella”.