Halaa epävarmuutta

Kukaan itseään kunnioittava puheenpitäjä tai kolumnisti ei aloita ”mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma”. Olemme hokeneet lauseen merkityksettömäksi.

Ihmisen historia on ollut taistelua epävarmuuden voittamiseksi. Vuosituhansia lapsi- ja lapsivuodekuolleisuus sai elämän näyttämään arpapeliltä.

Uskomukset ja yliluonnollinen hallitsivat: Tavoittaako kuolleen kosto tuonpuoleisen takaa, onko uhrilahja ollut riittävä etteivät pedot vie karjaa tai halla satoa.

Varmuuden tuojiin on tartuttu innolla. Kirkko antoi uskon turvaa ja lupauksen tuonpuoleisesta. Tiede toi lupauksen tämänpuoleiseen ja julisti varmuuden löytyvän luonnonlaeista ja järjestä.

Teknologia loi kehitysuskon ihmisen ongelmien ratkaisemiseen. Jotkut tutkijat näkevät idean hyvinvointivaltiosta aatteena, jonka piti tuoda paratiisi maan päälle.

Tiedettä, teknologiaa ja hyvinvointivaltiota on viety eteenpäin hyvin tuloksin, mutta suhteessa varmuuteen lopputulos on ollut pettymys.

Tiede onkin vain siiloutunut erilaisiksi näkökulmiksi, jotka tuottavat keskenään jännitteisiä tuloksia. Teknologia lisää elämämme kompleksisuutta ja siten epävarmuutta. Hyvinvointiyhteiskunnassa varmuus löytyy vain siitä, että kannustinloukkuja ei voi purkaa.

Lukuisten ihmisten elämä on vaeltamista epävarmuuden viidakossa. Varmuuden tavoittelu on johtanut erilaisen, mutta lisääntyneen epävarmuuden aikaan.

Uudet fundamentaaliset liikkeet ja poliittinen populismi hyödyntävät pettymystämme varmuuden tavoittelussa. Lähdemmekö taas juoksemaan uuden varmuuden tarjoajan perässä? Vai olisiko meidän vihdoin aika luopua kahtiajaosta; varmuus hyvä, epävarmuus paha. Tulisiko meidän opetella elämään epävarmuuden kanssa, hyväksyä epävarmuus olosuhteena.

Ihminen tutkitusti haluaa sivuuttaa tosiasiat, jos toisena vaihtoehtona on tarjolla varmuutta. Epävarmuuden lisääntyminen on tosiasia, sillä mitä verkottuneempi on yhteiskuntamme, sitä vähemmän tiedämme tulevaisuudesta.

Miten elää turvallista elämää epävarmuuden keskellä? Turvallisuus ja varmuus ovat kaksi eri asiaa, vaikka ne usein yhdistetään. Varmuus edessä olevasta konkurssista voi olla suuri, mutta ei se turvallisuutta lisää. Tai lahjapakettiin kääritty salaisuus luo kihelmöivän epävarmuuden, mutta ei turvattomuutta. Epävarma voi olla turvallista.

Millaisin silmin katsomme tulevaisuutta vaikuttaa siihen, miten toimimme tänään.

Olemme tottuneet suhtautumaan tulevaisuuteen kahdella tavalla, joko suunnittelemme tai varaudumme. Kummassakin tapauksessa oletamme tiettyjen asioiden toteutuvan, kiinnitämme ”oikean” vastauksemme ja rupeamme toimimaan sen mukaisesti.

Ajatus on sulkea vaihtoehtoja pois, ja sijoittaa koko potti yhdelle numerolle rulettipöydässä.

Malli on tuomittu epäonnistumaan. Tulevaisuus ei ole lineaarinen jatkumo nykyisyydestä.

Sattuma, keskinäisriippuvuuksien valtameret ja ihmisen rajallisuus pitävät huolen, että tulevaisuus on meille epävarma yllätys. Vain suunnittelemalla muutoksen saa pahan mielen. Kytkeytymällä muutokseen oppii uutta ja siten synnyttää uusia mahdollisuuksia.

Meidän tulisikin oppia suhtautumaan tulevaan, ei vaihtoehtoja poissulkien, vaan tietoisesti uusia vaihtoehtoja avaten. Tehdä ratkaisuja, jotka synnyttävät seuraavassa vaiheessa lisää vaihtoehtoja valittavaksi. Halata epävarmuutta. Ammentaa tietämättömyydestämme. Iloita keskeneräisyydestä.

Kyky ennakoida vahvistuu vaihtoehtoisia polkuja avaamalla. Se olisi reilua myös seuraavia sukupolvia ajatellen. Kestävää kehitystä.

Epävarmuuden yhdistäminen turvallisuuteen taitaa olla vaikeinta meille varmuuden voittokulkuun kutsutuille vanhemmille sukupolville. Me emme kykene kuvittelemaan lastemme tulevaisuutta, mutta voimme antaa heille eväät kuvitella oma tulevaisuutensa. Ei anneta oman epävarmuutemme tuhota heidän turvallisuuden tunnettaan.

Tulevaisuudessa mikään ei ole niin epävarmaa kuin varma.

Kytkeytymällä muutokseen oppii uutta ja siten synnyttää uusia mahdollisuuksia.

Kirjoittaja on opetushallituksen pääjohtaja