Hallitusvastuu sulatti Timo Soinin suosion

Perussuomalaisten puheenjohtajakisaan ilmoittautui uusi ehdokas, Raimo Rautiola. Vuonna 2015 hän vetäytyi kisasta kalkkiviivoilla, kun jäsenistöltä ei tuntunut riittävää tukea löytyvän. Tällä kertaa hän aikoo kuitenkin katsoa pelin loppuun saakka.

Rautiola joko arvelee kannatuksensa kasvaneen tai sitten hän on ”porukan asialla”. Taustalla näkyy perussuomalaisten kentän vahvistuvaa tyytymättömyyttä Timo Soiniin, joka on johtanut puoluetta kohta 20 vuotta. Puolue on pitkälti Soini luomus.

Melkoinen jytky olisi, jos Rautiola puheenjohtaja Soinin syrjäyttäisi. Rautiolan kannanotot jäävät populistipuolueenkin mittareilla vajaamittaisiksi heitoiksi. Hänen mielestään Suomen pitäisi pyrkiä samanlaiseen velkajärjestelyyn kuin Kreikka pääsi.

Varteenotettava haastaja sen sijaan on europarlamentaarikko Jussi Halla-aho, joka Helsingin Sanomissa kertoi todennäköisesti asettuvansa ehdolle puheenjohtajaksi. Hän korosti, ettei päätös riipu mitenkään Soinin jatkohaluista.

Todellisia vaihtoehtoja ovat myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ja puolustusministeri Jussi Niinistö. He odottavat Soinin ratkaisua.

Halla-ahon mukaan osa äänestäjistä on pettynyt perussuomalaisten linjaan maahanmuuttopolitiikassa. Hänen mukaansa puolueen kannattajien keskuudessa on laajalle levinnyt tuntemus, etteivät äänestäjille tärkeät asiat korostu riittävästi.

Perussuomalaisten retoriikka on muuttunut hallituksessa maltillisemmaksi ja rakentavammaksi. Tämä lienee pettymys osalle kannattajista.

Soini on kerännyt kiitosta ulkoministerinä, mutta puoluejohtajana hänen arvosanansa ovat laskussa.

Kylmä fakta on, että perussuomalaiset on menettänyt puolueista eniten kannatustaan.

Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja Juho Eerola kannattaa Halla-ahoa ja uskoo maahanmuuttovastaisemman linjan voivan nostaa kannatuksen uudelleen ylös.

Lähes jokaisessa Euroopan maassa on hyvin vahvana puolue, joka kritisoi ja vastustaa maahanmuuttoa, Eerola sanoo.