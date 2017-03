Hatar Du svenska?

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Kuluneella viikolla se taas ryöpsähti.

Pääministeri meni ymmärtämättömyyttään pohtimaan ruotsin kielen asemaa.

Hän mietti, mitä pitäisi tehdä, jotta valtion ja kuntien virkamiehet täyttäisivät paremmin lain velvoitteet eli hallitsisivat vaaditun virkamiesruotsin. Itse asia unohtui hetkessä kokonaan, kun malttinsa menettäneet ihmiset kommentoivat pyhää vihaa tuntien pakkoruotsia.

Hiljakseen etenevä kunnallisvaalikampanjakin sai uutta vauhtia, kun etenkin perussuomalaisten edustajat ryntäsivät teilaamaan ruotsin kielen osaamisen edistämisen. Löytyi nimekkäitä vastustajia muualtakin, muun muassa kokoomuksesta.

Olen aina ollut ällikällä lyöty ja hämmentynyt niistä reaktioista, joita ruotsi monissa suomalaisissa aiheuttaa.

Ymmärrän tietyllä tavalla keskustelun pakollisesta ruotsin kielen opiskelusta, mutta miksi usein jopa maltillinen keskustelu ruotsista aiheuttaa primitiivireaktioita? Onko kouluruotsi traumatisoinut puolet suomalaisista? Vai kytkeytyykö asia jotenkin suomalaisten geeneihin juurtuneeseen alemmuudentuntoon, kun historian saatossa olemme olleet vuosisatoja Ruotsin kuninkaiden alamaisia?

Olen itse täysin suomenkielinen. Koulussa kamppailin ruotsin kanssa samalla tavalla kuin moni muukin. Tuli nelosia ja ehtoja. Paras ruotsin todistusnumero taisi olla seiska.

Sukunimeni tosin voisi olla Johansson, koska isoisäni oli 1900-luvun alkupuolella kolmen veljensä kanssa nimeltään Johansson. Ajan hengen mukaisesti sukunimeä ryhdyttiin ”suomalaistamaan” mutta – jääräpäisiä vakkasuomalaisia kun olivat – eivät päässeet asiasta yksimielisyyteen. Yksi pysyi Johanssonina, toinen otti nimen Salminen ja kolmas Laihon!

Vaikka olen suomenkielinen, puolustan silti ruotsia.

Ajattelen, että kielen – siis tässä tapauksessa ruotsin – taakse kätkeytyy paljon muutakin kuin pelkkä kieli. Otetaan ensin vaikka suvaitsevaisuus. Ruotsi on monen suomalaisen äidinkieli, osa minuutta. Kun joku vihaa ruotsia ja ruotsia puhuvia, hän vihaa samalla kymmeniätuhansia muita suomalaisia, ulkomailla asuvista ruotsinkielisistä puhumattakaan.

Olen työelämässä ollut tehtävissä, joissa minun oli välttämätöntä osata ja käyttää ruotsia, huonosta koulupohjasta huolimatta. Yritin pitää kielitaitoa yllä kuuntelemalla autossa aina Ylen ruotsinkielistä kanavaa.

Vuosien saatossa kuulin, miten suomenruotsalaisten ahdistus ja suoranainen traumatisoituminen lisääntyi, kun he kokivat, että heitä ei enää äidinkielensä takia hyväksytä Suomessa. Etenkin vanhempien ihmisten ahdistus teki surulliseksi.

Mutta kielen taustalta voi löytää paljon muutakin kuin suvaitsevaisuuden.

Vieras kieli on ikkuna kansainvälisyyteen ja ympäröivään maailmaan – suomenkielisille myös ruotsin kieli. Jos asiaa haluaa katsoa myönteisesti, voi huomata, että Suomi on monikulttuurinen.

Saattaa huomata myös sen, että me suomalaiset emme ole tässä maailmassa yksin. Jo länsinaapurissa on miljoonia ihmisiä, jotka puhuvat toista kieltä eli ruotsia.

Maailmassa on monia maita, jotka ovat kääntäneet ”monikielisyyden” vahvuudekseen. Suomikin voisi tehdä näin. Jokaisella on oma äidinkieli ja sitten se ”toinen kotimainen” eli suomi tai ruotsi. Sen päälle voi sitten opiskella englantia, saksaa, espanjaa, ranskaa, kiinaa, arabiaa tai mitä tahansa valinnaista kieltä, oman halun mukaan.

Olen ennenkin kirjoittanut, että ihmisiä on aina lähtenyt Lounais-Suomen rannikkoseudulta maailmalle ja sieltä maailmalta on myös tullut ihmisiä asumaan meidän kaupunkeihimme ja kyliimme. Kansainvälisyys on aina ollut voimavara, ei uhka.

Kun elinkeinoelämä esimerkiksi Raumalla, Uudessakaupungissa ja Turussa vahvistuu vauhdilla kansainvälisten yhteyksien ansiosta, voisi ajatella, että tällä seudulla ainakin ymmärretään, ettei ihan pelkällä rauman giälell tai länsmurttel ain pärjä.

Kirjoittaja on Ugista kotoisin oleva viestintä­ammattilainen, joka työskenteli viimeksi SPR:n viestintäjohtajana.