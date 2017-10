Helsinki vie, muut vikisevät

Helsingin seudulla asuu ehkä viidesosa koko Suomen väestöstä, mutta siitä huolimatta kaikki yhteiskunnan, eli koko Suomen maksamat keskusvirastot, kansalliset kulttuurilaitokset, ooppera, kansalliset kirjastot, veikkaustoimisto, tärkeimmät tutkimuslaitokset, kansallisteatteri, keskusmuseot, Yleisradio, ym. ym. on vuosikymmenet perustettu ainoastaan Helsinkiin.

On myös koko valtakunnan hallinto. Kaikki näistä saatava verotulo, työpaikat ja välillinenkin hyöty tulee tänne.

Tämän seurauksena myös koko talouselämän tuottama raha on keskittynyt tänne. Kaikki yritysten pääkonttorit ja parhaiten tuottavat laitokset maksavat veronsa tänne, vaikka tuotanto voisikin olla muualla. Koko suuripalkkaisin eliitti asuu myös täällä.

Jos joku onneton kansanedustaja yrittää saada edes jotakin näistä asioista myös maakuntiin, seuraa siitä ankara poru ”siltarumpupolitiikasta”. Jokaisesta pienestäkin viraston, laitoksen tai koulutuspaikan muutosta johonkin muuhun isoonkin ”maaseutukaupunkiin” alkaa pääkaupungin hallitsemassa mediassa sellainen sota, että mikään ei onnistu. Valta on vain yksinkertaisesti Helsingissä.

Mitä se haittaisi, jos valtion keskusvirastot, veikkaustoimisto, ja monet muut valtion laitokset sijaitsisivat jossakin muualla kuin Helsingissä?

Kaikkihan tapahtuu sähköisesti, eikä asemapaikalla ole mitään merkitystä. Antaisivat suurta potkua maakuntiin, eikä sillä olisi mitään haittavaikutusta Helsingille, jolla on satoja paljon arvokkaimpia muita yrityksiä.

Maaseudun tehtäväksi on jäänyt kouluttaa ammattitaitoista työvoimaa etelään ja toimia sen alihankkijana ja kesämökkien ja maiseman hoitajana. Myös Suomen metsät on jaettu siten, että nykyisin metsänomistajista 75 prosenttia on ns. kaupunkilaismetsänomistajia, jolloin nekin tulot menevät pois maaseudulta. Niiden käytöstäkin päättää enemmän cityvihreät, kuin niiden omistajat.

Helsingin pormestari Vapaavuori joukkoineen on kehittänyt C 21 -suunnitelman, millä pitäisi kaupunkeja kehittää. Tähänkään asti ei Helsinki ole luopunut mistään virastosta edes suurimpien muiden kaupunkien hyväksi, joten tämä on vain yksi keino saada vielä lisää valtaa pääkaupunkiin.

Nämä herrat ovat saaneet päähänsä mantran, että hillittömästi kasvava Helsingin seutu on koko valtion etu, vaikka yhtä monet tutkimukset osoittavat asian olevan päinvastoin. Tyhjää Suomea on kallista ylläpitää ja puolustaa kun kaikki keskittyy vain etelään.