Hengissä pysymiseen vain 50 euroa

Aikanaan Suomi kykeni korvaamaan diabeetikoiden insuliinihoidon sataprosenttisesti.

Tänä päivänä, kun Suomi on huomattavasti rikkaampi, diabeetikkojen insuliinin ostamiseen on tullut ensin kolmen euron omavastuu osto kertaa kohden ja nyt vielä sen lisäksi 50 euron "alkuomavastuu".

Tämä ei monelle työssäkäyvälle ole mahdoton korotus. Vieläkään ei puhuta suunnattoman suurista summista, mutta pienituloiselle tai työttömälle tai pientä eläkettä saavalle diabeetikolle elintärkeän lääkehoidon vuosittaisen hinnan viisinkertaistuminen on iso juttu. Monet jättävät ostamatta insuliinit ja silloin on vaarana, että diabeetikko jossakin vaiheessa huonon hoitotasapainon jatkuessa joutuu esim. dialyysihoitoon, joka on todella kallista hoitoa yhteiskunnalle. Huonosta henkilökohtaisesta elämän laadusta puhumattakaan, joka sekin on seurausta insuliinin puutteesta.

Diabeetikkojen toive 50 euron omavastuun poistosta haihtui nykyisen hallituksen johdosta, ja moni diabeetikko joutuu hengenvaaraan tämän taloudellisen kiristyksen seurauksena.

Mielestäni ei ole oikein, että vähävaraiset diabeetikot joutuvat maksamaan hengissä pysymisestä 50 euron alkuomavastuun, joka on liian monelle saavuttamaton summa. En kritisoi tätä niiden osalta, joilla on hyvin varaa tähän korotukseen, vaan niiden, joilla kerta kaikkiaan ole tähän varaa.

Harri Lindell