Historiallisen suuri kaappaus estettävä

Poliittinen oikeisto pyrkii sotella historiallisen suureen kaappaukseen, jossa verorahat ohjattaisiin yksityisten tahojen kukkaroihin. Terveydenhuollossa liikkuu kymmeniä miljardeja, joihin suuryhtiöt haluavat päästä käsiksi.

Soten kohdalla puhutaan usein valinnanvapaudesta ja se tarkoittaa, että ne joilta rahaa löytyy, voivat hankkia itselleen hyviä palveluita. Tavallinen kansalainen ei sotesta hyödy, koska tosiasiallisesti palvelut kallistuvat huomattavasti. Peruspalvelut tulee tehdä kunnan omana tuotantona, julkisina palveluina lähellä ihmisiä.

Kahdeksan tunnin työpäivän saavuttamisesta on jo niin paljon aikaa, että on aika astua askel eteenpäin. Kuuden tunnin työpäivä ja kolmenkymmenen tunnin viikko palkkaa alentamatta on ollut kokeiltavana useissa suomalaisissa yrityksissä ja sen on todettu parantavan työntekijöiden jaksamista, vähentävän työtapaturmia ja sairastamista sekä lisäävän tuotantoa.

Monia kunnan töitä voitaisiin tehdä kahdessa kuuden tunnin vuorossa, aluksi kokeiluna. Kuntalaisille tärkeiden palvelujen saatavuutta pystyttäisiin parantamaan myös tavallista päivätyöaikaa tekeville. Työllistettäisiin kaksi henkilöä yhden sijaan; työntekijät jaksaisivat paremmin ja työttömät saisivat töitä.

Em. mallilla voidaan hoitaa vanhuksia ja lapsia tasokkaammin. Esimerkiksi kaupan alalla työskentelevien lastenhoitomahdollisuus helpottuisi.

Kuntaverotuksen on oltava oikeudenmukaisempaa: progressiivista ja myös pääomatuloja pitää verottaa. Lasten varhaiskasvatuksen on oltava ilmaista, vanhustenpalveluiden saatavuutta on parannettava ja niiden on maksettava nykyistä vähemmän.

Vanha Rauma on meille tärkeä, suorastaan elinehto! Sen rappeutuminen on estettävä kaikin keinoin. Sinne on lisättävä elämää ja toimintoja. Minun yksi unelmani on saada halpa hostelli Vanhaan Raumaan reppureissaajia varten.

Kuntavaaliehdokas (skp.), Rauma