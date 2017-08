Hurrikaani näytti jälleen mahtinsa

Hurrikaani Harvey iski voimalla Texasin rannikolle viime perjantaina. Tämän vuoden kolmas hurrikaani luokiteltiin viisiportaisella hurrikaaniasteikolla tasolle neljä.

Harvey on todellakin kylvänyt tuhoa kulkureitillään, sillä alle ovat jääneet niin talot, autot, ihmiset kuin lemmikkiponitkin. Kyseessä onkin voimakkain Yhdysvalloissa riehunut myrsky sitten vuoden 2005 hurrikaani Katrinan.

Hurrikaani on aiheuttanut massiivisen tulvan, jossa on menehtynyt ainakin yhdeksän ihmistä. Yhdysvaltain hätätilavirasto FEMA on ilmoittanut, että toipuminen Harveyn tuhoista vie jopa vuosia.

Viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana tulvat ovat aiheuttaneet Yhdysvalloissa enemmän ihmishenkien menetyksiä ja aineellista tuhoa kuin mitkään muut luonnonkatastrofit.

Myrsky ja tulvat kohtelevat aluetta eritavalla. Esimerkiksi Louisianassa, joka on muodostunut pääasiassa rämealueelle, tuhot voivat olla Houstoniakin suuremmat. Alueelta puuttuu usein muun muassa kunnallinen infrastruktuuri ja sen mukana niin sadevesiviemärit kuin myös asiat, joita me täällä Suomessa pidämme itsestäänselvyyksinä.

Katastrofitilanteet ovat saaneet myös rikolliset aktiivisiksi. Rikollisporukat tyhjentävät suljettuina olevia kauppoja ja evakkoon lähteneiden ihmisten koteja. Heitä eivät myrskyt tai vesimassat pysäytä.

Toisaalta näin massiivinen tuho on tuonut ihmisissä esiin myös inhimillisyyden ja auttamishalun. Naapureita ja muita vedenvaraan joutuneita ihmisiä on lähdetty pelastamaan ihmisten takapihoilla olevilla veneillä.

Kaikki tulvan aiheuttamat ongelmat eivät tule esiin kuitenkaan ihan heti. Työnantajilta on tullut viestejä, joissa työntekijöitä on kielletty tulemasta työpaikalle. Tulvan vuoksi työpaikoille saapuminen ei onnistuisikaan. Tilanne aiheuttaa sen, että monen ihmisen palkanmaksu on päättynyt perjantaina.

Nämä ongelmat tulevat näkymään vasta myöhemmin.