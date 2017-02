Hyvät ja huonot kokemukset Raumalla

Päätin testata edellämainittua raumalaista Facebook-keskustelupalstaa kysymällä, minkä yksittäisen asian raumalaiset muuttaisivat kotikaupungissaan. Ajattelin, että noin 7000 käyttäjän virtuaaliryhmä edustaisi vilkasta tori- tai yleisötapahtumaa, jonne kuntavaaliehdokkaat saapuvat ilmapalloineen ja makkaroineen ottamaan kantaa ajankohtaisiin puheenaiheisiin.

Noin 200 kommentin ja yli 800 tykkäyksen perusteella ymmärsin, ettei raumalaisia niinkään kiinnosta kauppojen aukioloajat tai raumalaisten toisinaan alavireinen mielenlaatu, vaan vilpitön halu säilyttää jo hyväksi todetut palvelut.

Vaikka vallitseva liikennekulttuuri ja kauppakeskus saivat aikaan vilkkaita ja hauskojakin keskusteluita, niin suurin yksittäinen kiinnostuksen kohde oli sairaalamme kohtalo.

On hienoa huomata, kuinka paljon raumalaiset haluavat vaikuttaa omaan kaupunkiinsa! Nyt, jos koskaan meillä on mahdollisuus toimia kaupunkimme puolesta. Tulevaisuus näyttää epävarmalta, mutta yhdessä pystymme rakentamaan sellaisen kaupungin, jossa on hyvä asua.

Me itse päätämme, mihin suuntaan lähdemme kaupunkiamme kehittämään.

Toivon todella, että huhtikuisissa kuntavaaleissa raumalaiset aktivoituvat etsimään sellaista ehdokasta, joka vilpittömästi haluaa Rauman parasta.

