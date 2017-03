Hyvinvointi = kansalaisopisto

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Hyvinvointi kiinnostaa kaikkia. Käsitykset hyvinvoinnin lähteistä vaihtelevat: jollekin se on hyvä ruoka, toiselle liikunta ja kolmannelle käsityöt neljännelle jotain muuta.

Suomalaisissa kunnissa, myös Raumalla, on yksi paikka, jonka päätehtävänä on edellä esitetyillä ja monilla muilla tavoilla lisätä hyvinvointia. Se on kansalaisopisto.

Ilmankos kansalaisopisto onkin vuodesta toiseen yksi arvostetuimmista kuntapalveluista, kuten Kuntaliiton tutkimuksesta selviää.

Rauman kansalaisopisto tarjoaa kaikille halukkaille toiminta-alueen asukkaille helposti saavutettavaa, joustavaa, monipuolista ja laadukasta opetusta sekä antaa mahdollisuuden solmia sosiaalisia kontakteja.

Opiston toimintaan voivat osallistua kaikki asuinkunnasta, koulutustaustasta, sukupuolesta tai muista asioista riippumatta. Osallistuminen on myös edullista. Esimerkiksi maisterikoulutuksen saaneen kieltenopettajan 45 minuutin oppitunti maksaa opiskelijalle 98 senttiä ja ammattikoulutuksen saaneen kuvataiteilijan oppitunti noin 85 senttiä.

Todelliset kustannukset ovat paljon enemmän, mutta onneksi valtio ja kunta tukevat kansalaisopistoa.

Elämme jännittäviä aikoja, sillä huhtikuun kuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt tulevat päättämään isoista asioista.

Myös kansalaisopiston tulevaisuudelle päätökset ovat merkittäviä. Miten esimerkiksi toimitilojen suunnittelu päätöksenteossa etenee?

Erityisesti olisi tärkeää, että päättäjät ymmärtävät kansalaisopiston tuovan kuntaan elinvoimaa ja hyvinvointivaikutuksia.

Sote-uudistuksen myötä koulutus ja sivistys tulevat olemaan kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Myös vastuu ennaltaehkäisevästä sosiaali- ja terveystoiminnasta säilyy kunnalla.

Näiden tehtävien toteuttamisessa kansalaisopistolla tulee olemaan merkittävä rooli. Professori Jyri Mannisen tutkimuksen mukaan valtaosa opiskelijoista kertoo olevansa tyytyväisempiä elämäänsä ja kiinnittävänsä enemmän huomiota terveyteensä kansalaisopistossa opiskelun myötä.

Ja mikä hienointa, tämä vaikutus ulottuu myös työhön ja perhe-elämään.

Tämä on tuttua. Jos töiden jälkeen rojahtaa sohvalle, ei fiilis välttämättä parane.

Jos taas saa houkuteltua itsensä lähtemään jumppaan tai jollekin kurssille, tulee lähes sadan prosentin varmuudella hyvällä ja virkistyneellä mielellä kotiin.

Tästä pitävät kuntapäättäjätkin, sillä yhteiskunnan sosiaali- ja terveysmenot vähenevät, kun asukkaat voivat hyvin.

Mannisen tutkimuksen mukaan yksi kansalaisopistoon panostettu euro tuottaa opiskelijalle ja yhteiskunnalle 3-5 euron hyödyn.

Kansalaisopisto vastaa osaltaan paikallisiin sivistystarpeisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten se on tehnyt jo sata vuotta.

Toiminnan kehittäminen on jatkuvaa ja toiveita sekä vinkkejä otetaan mielellään vastaan. On suuri ilo toimia hyvinvoinnin tuottajana niin raumalaisille kuin muualta Suomesta tai ulkomailta Raumalle muuttaville ja näin myös taistella yksinäisyyttä vastaan.

Kirjoittaja toimii koulutussuunnittelijana Rauman kansalaisopistossa