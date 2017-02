Ihmiskauppaa silmiemme alla

Yhteisvastuukeräyksen kotimaisena pääkohteena on tänä vuonna ihmiskaupan vastainen toiminta. Pääpaino on sotien ja terrorin runtelemassa Lähi-idässä.

Keräyksen tuotosta viidennes käytetään kuitenkin ihmiskaupan uhrien hyväksi Suomessa, sillä rikkaassa hyvinvointivaltiossammekin ihmiskauppaa käydään ja ihmisarvoa syvästi rikotaan.

Aivan silmiemme alla kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi viime sunnuntaina keräyksen avauspuheessaan.

Sitä vain on vaikea havaita ja uhreja tunnistaa.

Ihmiskauppa uhkaa yleistyä Suomessa erityisesti pakolais- ja muuttoliikkeen vuoksi.

Suomesta on parin viime vuoden aikana saanut turvapaikan vajaat 10 000 ihmistä. Jos heille ei löydy koulutus- ja ennen kaikkea työpaikkoja, kasvaa riski suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä.

Huonoja esimerkkejä Euroopasta riittää.

Suurimmassa vaarassa on kuitenkin pakolaisten pääjoukko, joka saa kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukselleen. Näitä kielteisiä päätöksiä on tehty noin 16 000.

Osa hakijoista on tyytynyt ratkaisuun ja poistunut maasta. Valtaosa kielteisen päätöksen saaneista on kuitenkin valittanut hallinto-oikeuteen. Sisällä on yli 10 000 valitusta.

Hallinto-oikeus hylännee suurimman osan valituksista. Näistä päätöksistä voi vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Jos ja kun päätös ei sielläkään muuksi muutu, pitää monen lähteä maasta.

Läheskään kaikki eivät aio lähteä. Ja jo tähän mennessä tuhansia tulijoita on kadonnut jonnekin.

Laittomasti maassa asuvia, jotka eivät uskalla tai halua palata kotimaahansa, käytetään surutta ja törkeästi hyväksi monin eri tavoin. Heistä pyrkivät hyötymään harmaan talouden yrittäjät ja rikolliset kautta maailman.

Yhteisvastuukeräyksen tuotolla kehitetään tukihenkilötoimintaa ja tarjotaan uhreille kriisiapua sekä oikeudellista neuvontaa.

Tarve ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden ihmisten auttamiselle ja ennaltaehkäisevälle työlle on suuri.