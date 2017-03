Ihmistyöstä ja budjetoinnista

Viime vuoden alkajaisiksi kuultiin seuraava uutinen (LS 14.1.2016): ”Vähintään kuusi talkovapaapäivää on Rauman kaupungin suositus henkilöstölleen tänä vuonna. Talkoovapaita pidettiin jo viime vuonna, mutta nyt kaupunki tarvitsee koko henkilöstön mukaan säästötalkoisiin. Talkoovapaiden pitämisen vaihtoehtona ovat lomautukset.

Palkattomien talkoovapaiden kautta kaupunki tavoittelee yhteensä 2 miljoonan euron vuosisäästöä.”

Nuo yt-neuvottelut koskivat 3 100 kaupungin työntekijää. Lopulta nuo kuusi palkatonta vapaapäivää piti 2 300 vakinaista työntekijää, ja 176 kieltäytynyttä lomautettiin kahdeksaksi päiväksi (LS 5.4.2016).

Yhteensä pidettiin 13 018 ”talkoovapaapäivää”. Niillä tavoiteltiin noin 1,5 miljoonan euron säästöä.

Talousarvion vuosisäästövelvoite oli 2,5 miljoonaa euroa, jota varten oli sovittu säästökohteiksi muun muassa henkilöstön liikuntatuen lopettaminen, Kela-kuntoutusten muuttaminen palkattomiksi sekä edellisenä vuonna sovittujen ylityö- ja sijaisrajoitusten jatkaminen.

Kolmetoista kuukautta myöhemmin, saatiin uutinen, että ennakkotiedon mukaan Rauman kaupungin vuoden 2016 tulos oli 8,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on 12,4 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Talkoovapaista ja lomautuksista säästöä kertyi 1,9 miljoonaa euroa. (LS 16.2. 2017). Talkoiksi kutsutaan yhteisen työn tekemistä, ei tekemättä jättämistä.

Kun ”talkoisiin” osallistumisen vaihtoehtona on lomautetuksi joutuminen, kyse on vapaaehtoisesta pakosta. Työntekijöitä ei pidä syytellä siitä, että he kokivat painostusta.

Asioita on kutsuttava oikeilla nimillä. Kuntavaalipäiväksi sattuu suomen kielen päivä, Agricolan päivä 9.4.

Kuntavaalilehdokas (vas), Rauma