Ihmisyyden hintalappu

Pasi Mäenranta ihmetteli vaalimielipiteessään (L-S 12.3.) sitä, miten turvapaikanhakija ja maahanmuuttaja -nimikkeet oli sekoitettu raumalaisessa tilaisuudessa.

Samoin Mäenranta korosti sitä, että hänen edustamaansa puoluetta syytetään perusteetta maahanmuuttovastaiseksi.

Termien pyörittely tässä yhteydessä on Mäenrannalta turhaa saivartelua. Toisaalla kirjoituksessa todetaan, että turvapaikanhakijat muuttavat Raumalle kunnan elätettäväksi, eikä siten jää epäselväksi, mitä mieltä Mäenranta heistä on: Raumalle saa tulla, mutta vain, jos on jollain tavalla meille hyödyksi, työllistyy ja maksaa veroja.

Tämä näkemys unohtaa sen, että toimiakseen osana yhteiskuntaa ihmisen on koettava olevansa turvas-sa.

Kaikki ihmiset yksilöinä ja kaikki yhteiskunnallinen toiminta on hinnoiteltavissa.

Oli sitten kyse vanhuksen toistuvasta ambulanssin soittamisesta yksinäisyyttä lievittämään, lapsen kriisiluonteisesta huostaanotosta tai maahanmuuttajan kotouttamisesta sopeutumisvaikeuksineen kaikkineen, on kaikelle määriteltävissä hinta.

On kuitenkin väärin hävittää inhimillinen kokemus ja kärsimys hintalapun alle.

Turvapaikanhakijat eivät tule Raumalle siksi, että tämä kaupunki olisi jollain tavalla ylivertaisen erinomainen paikka elää. He tulevat tänne ensisijaisesti siksi, että kotimaassa voi joutua ammutuksi kadulle. Euroopan lähialueilla, ei niin kovin kaukana meistä, tapahtuu hirveyksiä.

Tästä syystä Rauman on jatkossakin kannettava vastuunsa Suomeen saapuvista turvapaikanhakijoista ja tarjottava kaupunkiin saapuville ihmisille uusi mahdollisuus turvalliseen elämään. Valtuuston viimeksi käsitellessä tätä vastuunkantoa Mäenranta jäi eriävine mielipiteineen onneksi vähemmistöön.