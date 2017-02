Innostu tai näivety, Rauma!

Mitä teit viime kerralla, kun ihmettelit jotain asiaa tai jokin olisi mielestäsi voitu tehdä fiksumminkin? Otitko puheeksi rakentavassa hengessä, valititko tekstaripalstalla vai kuljitko hiljaa ohi – eihän se kenties ollut sinun ongelmasi? Toivottavasti sinua kuunneltiin, jos rohkaisit mielesi ja kerroit ajatuksesi.

Julkisten alojen työntekijöillä on paljon hienoja ideoita palvelujen kehittämiseen, ja he ovat asiakkaiden ohella parhaassa asemassa luomaan hyviä kehitysehdotuksia. Harmillisen usein käy edelleen niin, ettei heitä kuunnella: ”Tämä nyt on tehty meillä ennenkin näin” – yksi typerimpiä tekosyitä olla harkitsematta, voitaisiinko se tehdä toisinkin, kenties paremmin.

Jos yksityinen firma hoitaa asiansa huonosti, se menee ennen pitkää konkurssiin ja lakkaa olemasta.

Pahimmillaan jatkuva negatiivinen, latistava palaute masentaa työntekijän ja tekee hänestä kaavoihin kangistuneen ihmisen, joka on enää ”vain töissä täällä”. Huono työilmapiiri johtaa pysähtyneisyyden tilaan, jossa ollaan tyytyväisiä asioiden pysymiseen ennallaan ja reagoidaan ainoastaan ulkoa tuleviin pakollisiin muutoksiin.

Yksityisellä puolella vastaavaa ongelmaa ei ole. Jos yksityinen firma hoitaa asiansa huonosti, se menee ennen pitkää konkurssiin ja lakkaa olemasta. Toinen tulee tilalle, ja ainoastaan yhtiön omistajat kärsivät.

Siksipä yrityksillä on kova paine kehittää toimintaansa ja olla jatkuvasti paras: samalla rahalla ja samalla vaivalla pyritään luomaan parempia tuloksia. Tätä on tuottavuuden kasvu.

Yksityisyritysten tavoin julkisten palvelujen ja erilaisten yhteisöjen tuottavuuden on pakko kasvaa. Maailman muuttuessa ja tekniikan kehittyessä palveluilta vaaditaan yhä enemmän, kukapa olisi tyytyväinen sadan vuoden takaisiin lääkäripalveluihin?

Uusi tekniikka maksaa, ja ajan mittaan pitäisi pystyä nostamaan henkilöstön palkkojakin. Jotta menot ja työntekijöiden työtaakka eivät kasva hallitsemattomasti, on keksittävä keinoja saada samalla rahalla ja samalla vaivalla aikaan parempaa ja enemmän.

Jos julkisia palveluja ei haluta kilpailuttaa, on pidettävä muilla keinoin huoli tuottavuuden kasvusta. Päivittäisiä rutiineja on tarkasteltava kriittisesti ja toimintaa uskallettava kehittää. Asiakkaiden ja työntekijöiden tehtävänä on tuoda rohkeasti ehdotuksia esiin, ja johtoportaan on uskallettava kuunnella ideoita.

Kun kokeilee jotain uutta, saattaa pahimmillaan epäonnistua. Mutta mitä siitä? Paljon pahempaa on toimia aina entiseen tapaan ja näivettyä paikalleen maailman mennessä ohi. Onneksi itse saan työssäni nauttia innostavista kollegoista, joiden kanssa ei tarvitse pelätä vanhoihin toimintatapoihin juuttumista.

Raumalla käynnissä oleva kaupungin organisaatiouudistus tähtää juuri joustavampaan hallintoon, jossa ideoita saadaan otettua tehokkaasti käyttöön. Paraskaan organisaatiomalli ei sitä vielä takaa, vaan toimintatapojen on lähdettävä ihmisistä ja käytännön kokemuksista. Ylhäältä tulevia, vain paperilla toimivia kehitysprojekteja on vuosien varrella jo nähty riittävästi.

Julkiset palvelut ovat yhteisomaisuutta. Siksi olemme kaikki niistä ja niiden kehittämisestä yhdessä vastuussa. Tuodaan siis jokainen ideamme esiin ja kuunnellaan toisiamme. Toivottavasti pystymme yhdessä Raumalla luomaan uutta ja kenties loistamaan innostuksen ja ideoinnin esikuvana muille kaupungeille!

Lehtori, Rauman Lyseon lukio