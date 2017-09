Irtisanomisen anatomiaa

Kun Rauman seurakunnan kirkkoneuvosto sanoi talousjohtajansa irti keväällä 2016, niin pääperusteet liittyivät talouden epäselvyyksiin ja johtamiseen. Pari esimerkkiä: Selvitin kirkkoherrana ollessani, että talousjohtaja oli tehnyt omin päin yli viiden vuoden vuokrasopimuksen käytetystä digikopiokoneesta. Hankinnan kokonaishinta oli yli 200 000 euroa, mitä ei kilpailutettu eikä talousjohtaja tuonut hankintaa kirkkoneuvoston käsittelyyn. Hankinta ylitti selkeästi kansallisen hankintakynnyksen ja ohitti kaikki seurakunnan ohjeet ja määräykset.

Kun toin sopimuksen kirkkoneuvostoon, osa jäsenistä oli äimän käkenä, ja osa ryhtyi puolustamaan talousjohtajan menettelyä vastoin asiantuntijoiden lausuntoja. Lopuksi sain haukut siitä, että lähdin kaivelemaan asioita, jotka eivät kirkkoherralle kuulu.

Toinen esimerkki on Vainiolan mökkisauna. Vain katto piti korjata, mutta kun sauna osoittautuikin mädäksi, niin kesän 2014 aikana oli rakennettu uusi sauna ilman purkupäätöstä, rakennuspiirustuksia, -lupaa, urakan kilpailutusta, urakkasopimusta, valvontaa ja rakennustarkastusta. Noin 17 neliömetrin sauna maksoi 120 000 euroa eli noin 7 000 euroa per neliö. Hintataso vastaa Helsingin Ullanlinnan alueen neliöhintoja.

Kysyttyäni saunasta kirkkoneuvostossa talousjohtajan mukaan kaikki oli kunnossa. Neuvostolta tuli vaihteeksi haukut siitä, että puutuin asiaan, joka ei kirkkoherralle kuulu. Myöhemmin talousjohtaja syytti rakentamisen puutteista mm. minua ja kiinteistöpäällikköä, joka joutui ajojahdin kohteeksi ja sanottiin irti laittomasti.

Tosiasiat eivät kuitenkaan häipyneet mihinkään, vaikka itse lähdinkin. Kirkkoneuvosto asetti konsultit Mikko Laukkosen ja Leevi Häikiön selvittämään talousjohtajan sotkuja. Selvittä­jien lopputulos oli sama kuin allekirjoittaneen: talousasioissa oli kompuroitu kunnolla. Asiakirjat olivat lahjomattomat.

Tuon selvityksen heikoin lenkki on konsultti Häikiön tekemät haastattelut ja niistä tehdyt johtopäätökset.

Häikiön aiemmissa selvityksissä on ollut puutteita menetelmien ja lähdekritiikin kanssa, mikä on johtanut tutkimusaineiston vääristymiseen ja sitä myötä harhaan johtavien johtopäätöksien tekemiseen. Selvittäjä on esimerkiksi kirjannut johtopäätöksien pohjaksi jopa toisen ja kolmannen käden tietoja ja parjauspuheita tarkistamatta niiden todenperäisyyttä.

Lisäksi haastateltujen tarkoitushakuinen valikoiminen on johtanut haastatteluaineiston yksipuolisuuteen, mistä puolestaan on ollut seurauksena virheellisiä, ylikorostuneita ja tutkimuksellisesti heikosti perusteltuja johtopäätöksiä, jotka ovat kuitenkin samalla olleet meheviä mutusteltavia päättäjille.

Samat virheet näyttävät toistuneen myös Häikiön vuoden 2016 talousjohtajaa koskeneessa selvityksessä. Vastuu selvityksestä on aina tilaajalla eli kirkkoneuvostolla, mutta tiedossa on, miten vastuuta kannetaan.

Vaikka talousjohtajan talouden väärinkäytökset ovat selvät ja johtamisessa oli vikoja, eikä hänen toimintaansa voi mitenkään puolustella, niin irti sanottaessa pitää tutkinnan olla asiallista ja hyvätasoista. Tällainen selvitys pitää jokaisen kohdalla toteuttaa yleisesti hyväksytyin menetelmin ja johtopäätösten pitää perustua täysin paikkansa pitäville asioille.

Nyt Häikiön työn laatu heittää varjon ko. tapauksen ylle ja jättää tien auki valituksille. Seurakunnalla on vielä paljon oppimista hyvän hallinnon tiellä. Ettei käy niin kuin kiinteistöpäällikön irtisanomisessa. Hallinnollisesti väärä päätös maksoi 70–80 000 e.

Yksi asia sentään on saanut päätöksensä: Rauman seurakunnan salakuuntelussa ei annettu jatkolupaa Korkeimpaan oikeuteen. Pötypuheilla pääsi pitkälle, mutta ei perille.

Kirjoittaja oli Rauman seurakunnan kirkkoherra vuosina 2011–2015