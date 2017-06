Isänmaallinen puolue

Perussuomalaisten hajoaminen on monien tapahtumien summa. Nykyinen kolmen puolueen hallitus on pitkästä aikaa sellainen, joka tekee kaikkensa Suomen velkakierteen katkaisemiseksi. Kipeät ratkaisut ovat laskeneet hallituspuolueiden kannatusta, mutta selvästi eniten perussuomalaisten kannatusta. Siitä huolimatta puolue on ryhdikkäästi halunnut osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen, koska sille on isänmaan etu ollut tärkeämpää kuin oma kannatus. Siksi perussuomalaisia on voinut perustellusti luonnehtia isänmaalliseksi puolueeksi.

Puolueen johdon vaihtumisesta huolimatta Perussuomalaiset olisivat voineet jatkaa hallituksessa, ellei uusi puoluejohto olisi esittänyt hyvin tehtävänsä hoitaneiden ministerien tilalle toisia henkilöitä ja ellei hallituskumppaneille olisi esitetty liian tiukkoja ehtoja.

Tapahtui karkea arviointivirhe.

Puolueen sisäiset erimielisyydet olisi varmaankin ollut mahdollista sopia, mutta kun selvisi, että maan toimelias hallitus oli hajoamassa, oli nopeiden ja raskaiden ratkaisujen aika. Eduskuntaryhmän enemmistö teki omaa poliittista tulevaisuutta ajattelematta rohkean teon perustamalla oman eduskuntaryhmän.

Teon motiivit on selvät. Puolueesta eronneet kaksikymmentä kansanedustajaa kokivat puoluekokouksen tapahtumat ja ilmapiirin täysin muuttuneeksi ja itselleen vieraaksi. Lisäksi he pitivät tärkeimpänä sitä, ettei Suomeen synny orastavan kasvun alussa hallituskriisiä ja että voidaan jatkaa hallituksessa sovittuja uudistuksia. Oppositioon jääminen olisi merkinnyt vaikutusmahdollisuuksien menettämistä. Uusi vaihtoehto-ryhmän kansanedustajia voidaan nyt luonnehtia todella isänmaallisiksi.

Viime päivien aikana sanan miekkaa on käytetty niin rajusti, että se voi jättää syvät arvet ihmismieliin. Mutta pahimmatkin arvet voidaan korjata anteeksipyynnöllä ja anteeksiannolla. Niiden merkitys ja voima ovat äärettömän suuria. Itse kannattaa olla aloitteellinen.

Vesa Vuorinen