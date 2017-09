Isis-taistelijoiden paluu Suomeen tulee estää

Teljän Kokoomus Ry vastustaa ns. ohituskaistan luomista sosiaalipalveluihin Suomeen palaaville ISIS-taistelijoille tai ns. vierastaistelijoille. Lisäksi esitämme, että hallitus tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön ja eduskunnan kanssa ryhtyy viipymättä toimiin estääkseen ISIS-taistelijoiden palaamisen Suomeen mitätöimällä heidän suomalaiset passinsa ja tekemään kielteisen turvapaikkapäätöksen automaattisesti ja viipymättä jos ISIS-taistelija ei ole Suomen kansalainen.

Haluamme myös muistuttaa hallitusta ja sisäministeri Risikkoa, että valtion ensisijainen tehtävä on turvata omien kansalaisten, eli suomalaisten, turvallisuus. Vaadimme, että turvapaikanhakijoiden taustat tulee selvittää perusteellisesti ja laajasti. Sotaa tai vainoja pakenevan henkilön ensisijainen prioriteetti on turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana turvallisuus, ei liikkumisen vapaus. Esitämme, että turvapaikanhakijoiden liikkumista Suomen sisällä rajoitetaan vastaanottokeskuksiin kunnes hakijan henkilöllisyys on varmistettu ja hakija on turvallisuusselvityksessä todettu vaarattomaksi tai myönteinen päätös turvapaikasta on annettu.

Vastaanottokeskuksen ulkopuolella liikkuminen tulee aina olla organisoitua ja valvottua jos henkilöllisyyttä ei ole varmistettu ja turvallisuusselvitystä ei ole suoritettu. Kielteisen päätöksen saava turvapaikanhakija on otettava talteen samaan aikaan kun kielteinen päätös turvapaikasta toimitetaan turvapaikanhakijalle ja henkilö on pidettävä viranomaisten huostassa maasta poistamiseen saakka. Jos turvapaikanhakija valittaa kielteisestä turvapaikkapäätöksestä, tulee liikkuminen rajoittaa vastaanottokeskukseen tai olla organisoitua ja valvottua laittoman maahan jäämisen estämiseksi. Turvapaikkahakemusten käsittely tulee olla nopeaa erityisesti tilanteissa, joissa turvapaikanhakijan kotimaa on viranomaisten toimesta luokiteltu turvalliseksi ja perusteluja turvapaikan myöntämiselle ei ole.

Turvapaikanhakijoiden vapaa liikkuminen maan sisällä ilman valvontaa ennen henkilön taustojen selvittämistä on turvallisuusriski joka on konkretisoitunut Turun radikaalissa islamistisessa terroristihyökkäyksessä. Viranomaisten ja hallituksen tehtävä on edellä mainituin toimin varmistaa, ettei tämä tragedia enää koskaan toistu Suomessa.

Presidentti Niinistö tapaamisessaan presidentti Trumpin kanssa vahvisti Suomen tuen kansainväliselle koalitiolle taistelussa ISIS-terroristijärjestöä vastaan. Suomen on seisottava sanojensa takana. Se tarkoittaa, että Suomi ei voi toimia turvasatamana ja terroristien sosiaaliturvana. Poliittiselle ylikorrektiudelle ei ole sijaa kun kyse on suomalaisten turvallisuudesta ja terrorismin torjumisesta.

Ville Pääkkönen

Teljän Kokoomus, puheenjohtaja