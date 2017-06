Itämeren alueella tarvitaan rohkeutta avoimeen keskusteluun

Rauman kaupunki oli kymmenen vuotta sitten perustamassa Turkuun Itämeri-keskusta, jonka oli määrä koota yhteen Itäme-ren alueella vaikuttavaa toimijajoukkoa sekä edistää laaja-alaista alueellista yhteistyötä. Itämeri-keskus sai nimen Centrum Balticum -säätiö. Vuonna 2017 juhlitaan säätiön 10-vuotisjuhlavuotta.

Kymmenen vuoden aikana Centrum Balticum -säätiön toiminta on vakiintunut nykymuotoonsa. Perustamisestaan lähtien Centrum Balticum on ollut mukana erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä alueen yhteistyöhankkeissa ja näin edistänyt myös perustajakaupunkiensa etua ja asemaa Itämeri-yhteistyön keskiössä.

Tapahtumiensa ja tilaisuuksiensa kautta Centrum Balticum on kutsunut yhteen monitasoisia toimijoita ja edistänyt keskustelua yli maiden ja toimialo-jen rajojen.

Vesiensuojelutyö on ollut Centrum Balticum -säätiön toimintaa määrittävä arvo alusta asti: heti säätiön perustamis-vuonna sen alaisuuteen perustettiin Saaristomeren Suojelurahasto, joka on tähän mennessä rahoittanut lähes 50 vesiensuojeluhanketta 500 000 eurolla.

Vuodesta 2008 Centrum Balticum on koordinoinut Turun ja Helsingin kaupunkien Itämerihaaste-verkostoaloitetta, johon on liittynyt yli 250 organisaatiota Suomesta ja Itämeren alueelta. Myös Rauman kaupunki on osa Itämerihaasteen verkostoa.

Eurooppalaisen yhteistyön edistäminen Itämeren alueella on myös määrittänyt Centrum Balticumin toimintaa alkuvuosista lähtien. Itämeri on EU:n sisämeri ja sitä ympäröivät valtiot paitsi jakavat useat haasteet, myös voisivat hyötyä samankaltaisista mahdollisuuksista yhdessä.

EU:n Itämeren alueen strategia on vuodesta 2009 lähtien antanut raamit alueen maiden yhteistyölle, jolla on kolme päätavoitetta: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Strategiaa toteutetaan hanketyöllä, ja Centrum Balticum on ollut paitsi aktiivinen yhteistyön toteuttaja, myös sen viestijä.

Toimintaympäristö Itämeren alueella on viime vuosina muuttunut jännitteisemmäksi. Siltojen rakentamista ja rohkeutta keskustella vaikeistakin aiheista tarvitaan alueella juuri nyt enemmän kuin pitkään aikaan.

Kymmenettä kertaa järjestettävä Itämeri-foorumi tarjosi tänäkin vuonna tilan avoimelle keskustelulle. Foorumin pääteemana olivat kansainvälisen turvallisuustilanteen vaikutukset Itämeren alueella. Teemaan pureuduttiin niin alueen talouden kuin turvallisuudenkin kantilta eri alojen asiantuntijoiden johdolla.

Keskusteluun Foorumin paneeleissa osallistuivat esimerkiksi sekä Venäjän, EU:n että Naton edustajat, mikä on osoitus Foorumin asemasta rehellisen ja monenvälisen keskustelun maaperänä.

Centrum Balticum -säätiö on 10 vuoden kuluessa vakiinnuttanut paikkansa niin kansallisen kuin kansainvälisen Itämeri-yhteistyön keskuksena. Avointa keskustelua ja siltojen rakentamista Itämeren alueella tarvitaan myös seuraavalla vuosikymmenellä.

Centrum Balticum -säätiö perustajakaupunkiensa tukemana jatkaa työtä tiiviimmän ja monimuo-toisemman alueellisen yhteistyöverkoston kehittämisessä.

Kirjoittaja on Centrum Balticum -keskuksen johtaja