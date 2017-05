Järjetöntä haaskaamista

Maapallon asukkaista lähes 800 miljoonaa näkee nälkää. Maailman ruokaohjelman mukaan nälkä on maailman suurin terveysriski. Se on suurempi kuin malaria, aids ja tuberkuloosi yhdessä.

Vaikka Suomessa leipäjonot ovat kasvaneet eikä kaikilla ole monipuolista ruokaa tarpeeksi, valtaosalla sitä riittää haaskattavaksi asti.

Luonnonvarakeskus Luken tilastojen mukaan alun perin syömäkelpoisen ruokahävikin määrä koko ruokaketjussa on 400–500 miljoonaa kiloa vuosittain.

Yksistään kotitaloudet heittävät roskiin 120–150 miljoonaa kiloa ruokaa joka ainut vuosi. Rahassa mitattuna se on 500 miljoonaa hukkaan heitettyä euroa.

Se on parhaillaan uuteen satokauteen valmistautuvien tuottajien työn aliarvostamista.

Se on raaka-aineiden tuhlausta, elintarvikeketjussa mukana olevien työntekijöiden työpanoksen väheksymistä, luonnonvarojen ja energian haaskaamista.

Käyttämättä roskiin heitetty ruoka rasittaa turhaan ympäristöä. Pelkästään kotitalouksilta hukkaan menevä ruoka vastaa ilmastovaikutuksiltaan 100 000 auton vuosipäästöjä.

Syitä ruuan tuhlaamiseen on moniakin. Ruokahävikin vähentäminen on otettu koko EU:n yhteiseksi tavoitteeksi. Tarkoituksena on puolittaa hävikki vuoteen 2030 mennessä.

Keskeisenä keinona edelleenkin on kuluttajille suunnattava valistus.

Nykyisellään, kun kaupat ovat miltei aina auki, ei kotiin kannata enää kantaa helposti pilaantuvia ruokatarvikkeita ylen määrin.

Kotitalouksia on syytetty viitseliäisyyden ja suunnitelmallisuuden puutteesta. Ruokaa hankitaan ja valmistetaan yli oman tarpeen. Aina ei myöskään ole tarpeeksi tietoa oikeanlaisesta säilytyksestä.

Toisaalta monissa kotikeittiöissä viimeisen myyntipäivän ohittaminen merkitsee saman tien pois heittämistä.

Useimmiten nenä kuitenkin tunnistaa, milloin myös viimeinen käyttöpäivä on mennyt, eikä ruoka ole enää kelvollista.

Kevät ja kesä kypsyttää taas kotimaiset marjat ja vihannekset. Syödään ne, ei heitetä pois.