Jo 20 vuotta bisnes- opintoja in English

Satakunnan ammattikorkeakoulussa Raumalla saavutettiin pieni, mutta omalla tavallaan merkittävä, rajapyykki tänä syksynä. Englanninkielinen koulutusohjelma International Business täytti 20 vuotta.

Kansainvälisestä koulutusohjelmasta on valmistunut liki 300 opiskelijaa. Heistä kolmannes on ulkomaalaisia yhteensä 23 eri maasta.

Koulutusohjelman vastuuopettaja Daniela Tanhua toivoo, että jatkossakin noin puolet opiskelijoista olisi ulkomaalaisia. Se tekee englanninkielisestä opiskelusta luontevaa, ja takaa aidon kansainvälisyyden Rauman kampuksella. Erilaiset kulttuurit näkyvät opetustilanteissa ja projekteissa harva se päivä.

Aluksi englanninkielinen linja oli lähinnä kuriositeetti, mutta ajan myötä sen merkitys ”Rauman kauppikselle” on kasvanut ja vahvistunut.

Valtio on jo pidempään tuuppinut korkeakouluja karsimaan päällekkäisyyksiä ja erikoistumaan.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa tämä johti siihen, että ”perustradenomien” ja tietojenkäsittelyn koulutus keskitettiin Poriin. Raumalla voi opiskella kansainvälistä kauppaa – niin suomeksi kuin in English.

Rohkeutta vaadittiin aikanaan opettajilta, kun he ryhtyivät opettamaan vieraalla kielellä. Suomessa kun painotettiin tuohon aikaan aivan liian paljon englannin oikeaa ääntämistä.

Sittemmin turhasta häpeilystä on luovuttu. ”Rallienklantia” tai ei, tärkeintä kun tulemme ymmärretyiksi. Niin opiskelupaikassa kuin myöhemmin työelämässä, joka kansainvälistyy kaiken aikaa.

Englanti on työkieli jo monessa työyhteisössä Rauman seudullakin.

Opiskelijoille IB-ohjelma on vaativa Raumalla vallassa olevan koulutusfilosofian vuoksi. Ongelmakeskeisessä oppimisessa ajatus on, että opiskelija on keskiössä ja tekee työn, kun taas opettaja antaa taustatukea.

Näin uskotaan koulutettavan niitä yritysten kaipaamia ”hyviä tyyppejä”. Oma-aloitteisia tiimipelaajia, jotka kestävät stressiä ja muutoksia.