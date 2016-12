Joulurauhaa, Rauman seutu

Joulurauhan julistuksista Turku on tunnetuin, mutta Raumallakin on jotain, mistä saa olla ylpeä. Rauman joulurauhan julistus on maamme vanhin suomenkielinen.

Joulurauha julistetaan Rauman Kauppatorilla tänään jouluaattona puolilta päivin. Mikäli sääennusteet pitävät kutinsa, torilla tavataan sadesäässä.

Eipä ole ensimmäinen kerta. Raumalaiset ovat kokoontuneet raatihuoneen eteen joulurauhan merkeissä jo vuosisatojen ajan. Museoväen valistunut veikkaus sijoittaa Rauman suomenkielisen perinteen alkamisen 1600-luvun loppupuolelle.

Rauman kaupunki puhuu vuodesta 1676. Siitä on kovin pitkä aika, kun asiaa oikein yrittää miettiä.

Suomi kuului Ruotsiin, jonka kuningas oli Kaarle XI. Kuninkaan nuoren iän vuoksi maata tosin johti holhoojahallitus. Joulurauhaa oli tarve peräänkuuluttaa, sillä melskaaminen ja juhliminen vuorokauden ympäri oli yleistä. Joulurauha kesti jouluaatosta nuutinpäivään.

Raumalla on tallessa kolme erilaista versiota julistuksesta, joista nykyisin käytössä oleva versio on vuodelta 1919.

Raumalla 1700-luvulla käytössä olleessa tekstissä lueteltiin erinäisiä joulun sopimattomuuksia kuten oluenmyynti, tanssit ja luvattomat yöreissut. Rikkomuksista mahdollisesti tuomittavat rangaistukset – ”sakåt eli fangeus” – määrättiin kaksinkertaisina arkeen verrattuna.

Tämä kovennetun rangaistuksen uhkaus mainitaan edelleen Turun ja Uudenkaupungin julistuksissa. Laki ei kuitenkaan enää aikoihin ole joulurauhaa tuntenut.

Nykyinen joulurauhanjulistus Raumalla on lyhyt tapahtuma.

Kymmentä vaille kaksitoista soittokunta esittää En etsi valtaa loistoa. Sitten mieskuorot laulavat Pretoriuksen joululaulun. Tasalta kaupungin edustaja lukee napakan julistuksen, jossa on vain kolme virkettä. Sitten kaikki laulavat yhdessä Maamme.

Siinä kaikki. Eipä siihen muuta oikein kaipaakaan.

No, ehkä ensi vuonna kaupungin 575-juhlavuoden kunniaksi voisi harkita tekstin lukemista paitsi kirjakielen murteella myös rauman kielellä?