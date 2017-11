Joutomaasta oppimis-, kulttuuri- ja urheilukeskukseksi

Kirjoittajan mielestä Karin kentän ja entisen Lyseon alue viereisine parkkipaikkoineen on varsin epämääräinen ja onneton alue hienon kaupunkimme keskustassa. Kuva: Esa Urhonen

Syksyn kuuma puheenaihe Raumalla on ollut Aronahteen ja Nanun koulukiinteistöjen kärjistyneet sisäilmaongelmat. On vielä ratkaisematta, remontoidaanko kiinteistöt vai puretaanko ne.

Vaikka jälkimmäinen kuulostaa jyrkältä ratkaisulta, se avaisi mahdollisuuden saada oppimis-, kulttuuri- ja urheilukeskus Rauman keskustaan.

Kaupunki on päättänyt teettää vielä tarkemman selvityksen rakennusten kunnosta, mutta jo nyt on selvää, että homeen valtaamissa kiinteistöissä pitäisi tehdä perusteellinen remontti. Kiinteistöjä on kyllä remontoitu, mutta tällöin on keskitytty lähinnä toiminnallisiin muutoksiin, eikä kunnossapidon kannalta kriittisiin korjauksiin.

Alustavan arvion mukaan korjaaminen maksaisi noin 70 prosenttia uuden hinnasta. Tämän lisäksi pitää muistaa, että remonttikohteiden todelliset kustannukset paisuvat yleensä remontin edetessä, kun havaitaan uusia ongelmia rakenteita avatessa.

Nykyiset opetussuunnitelmat vaativat kouluilta monimuotoisia tiloja luokkahuoneista pienryhmätiloihin ja avonaisiin oppimisympäristöihin. Tätä ei saavuteta kuin uudisrakentamisella. Korjaamalla saadaan parhaimmillaankin teknisesti hyviä, mutta vanhanaikaisia koulurakennuksia.

Silti jäisi huoli siitä, onko sisäilmaongelmat varmasti kaikilta osin voitettu. Näistä syistä purkaminen ja uudisrakentaminen kuulostaa järkevimmältä vaihtoehdolta.

Uudisrakentamisessa sijainnin voi valita vapaasti. Aronahteen kiinteistöä on suunniteltu laajennettavaksi siten, että sinne sijoittuisivat myös kansalaisopisto ja musiikkiopisto. Siirron perusteena olisi tilojen parempi hyötykäyttö: peruskoulu käyttää luokkia päivällä ja opisto illalla.

Kansalaisopisto on kuitenkin ollut erittäin tyytyväinen nykyiseen keskeiseen sijaintiinsa. Entä, jos Aron kiinteistöt korvaava oppilaitos rakennettaisiinkin keskustaan?

Karin kentän ja entisen Lyseon alue viereisine parkkipaikkoineen on varsin epämääräinen ja onneton alue hienon kaupunkimme keskustassa. Siihen on toistaiseksi suunniteltu uimahallin ja palloiluhallin yhdistelmää. Hyvällä suunnittelulla alueelle mahtuisi myös uusi hieno oppimis- ja kulttuurikeskus, jossa toimisivat yhtenäiskoulu, musiikkiopisto ja kansalaisopisto.

Koulujen tilat olisivat käytössä aamusta iltaan, ja niillä olisi välittömässä läheisyydessään hienot liikuntatilat ja kirjasto vastapäätä katua. Samalla palloilu-monitoimihallille olisi niin paljon käyttöä, että se kannattaisi rakentaa.

Uusi oppimiskeskus olisi niin merkittävä ja iso kiinteistö, että se voitaisiin saada toteutettua elinkaarimallina. Siinä rakentaja tekee tilaajan kanssa pitkän sopimuksen kiinteistön käytöstä tiettyyn vuosihintaan, ja rakentaja vastaa kaikesta kiinteistöön liittyvästä kunnossapidosta ja remontoinnista sen elinkaaren aikana.

Tällöin kaikki rakentamiseen tai kunnossapitoon liittyvät laiminlyönnit ja niistä koituvat kustannukset lankeavat rakentajan maksettavaksi. Näin kaupungin riskit pienenevät ja kulut ovat sopimuksen mukaiset. Jos kaupunki aikoo rakennuttaa kiinteistön omakseen, tarvitsemme kymmeniä miljoonia nyt. Elinkaarimallissa kustannukset jakautuvat pitkälle aikavälille.

Raumalla on nyt katsottava tulevaisuuteen ja tartuttava rohkeasti tilaisuuteen. Voimme saada samalla kertaa koulut terveisiin ja ajanmukaisiin kiinteistöihin sekä keskustan joutomaa-alueen tehokkaaseen käyttöön. Rakennetaan Raumalle vetovoimainen sivistys- ja liikuntakeskus, josta voimme olla ylpeitä!

Rauman kaupunginvaltuutettu (kok.)