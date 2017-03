Junayhteys Raumalta Uuteenkaupunkiin

Tällä hetkellä käydään keskustelua, rakennetaanko henkilöliikenne rautateille lähteväksi kohti Kokemäkeä tuosta Citymarketin ja Prisman kupeesta.

Mielestäni nyt olisi erinomainen hetki miettiä asiaa vähän pidemmälle.

Kuulemme loistavia uutisia päivittäin täältä Lounais-Suomesta. Uutta teollisuutta on tullut ja lisää on tulossa niin, että työllistämiseen on jo syntynyt ongelmia. Tarvitaan helpotusta liikkumiseen. Muutamia vuosia sitten ei ollut näkökykyä, vaan vedettiin rahat puoliksi pois kunnolliselta 8-tien korjaukselta.

Rautatieyhteys on rakennettava Raumalta Uuteenkaupun-kiin.

Uudestakaupungista Turkuun on jo rautatie, jota käytetään pääasiassa Yaran tarpeisiin. Henkilöliikenne lakkautettiin 1992. Rata on hyväkuntoinen. Helmikuussa 2008 julkaistun raportin mukaan radan henkilöliikenteen uudelleenkäynnistämistä ei vielä voitu toteuttaa, koska sitä on hankala saada kannattavaksi.

Nyt ajat ovat muuttuneet ja kannattavuuskin on nähtävä monesta eri suunnasta. Välittömänä tarpeena, mutta myös pitkän ajan hienona mahdollistajana.

Rata on merkitty varauksena myös Satakunnan seutukaavaan. Seutukaavaan on merkitty URPO-rata Uudestakaupungista Rauman kautta Poriin.

Hyvä, nopea ratayhteys Raumalta Uuteenkaupunkiin oleellisesti helpottaisi laajentuvaa työssäkäyntialuetta. Istuisin mielelläni uudessa Pendolinossa juoden aamukahviani matkalla Helsinkiin junassa useiden raumalaisten jäädessä Uuteenkaupunkiin Mersuja kokoamaan.

Nyt kun Raumalla on hyvä pöhinä, niin laitetaan tämäkin asia kuntoon. Ei Raumalla ole ennenkään jääty odottelemaan. Porissa pohditaan, että pitäisikö rakentaa kokonaan uusi rata suoraan Porista Helsinkiin. Kyllä sitä ennen on tuon URPOn kohtalo ratkaistava.

Ehdotan että raumalaisten johdolla laitetaan tuulemaan ja muut jääköön toimikuntiinsa.

On hienoa asua Raumalla ja seurata saatuja aikaansaannoksia. Riskejä on otettu, mutta ne ovat osoittautuneet onnistuneiksi.

Silmät kiinni ja unelmoimaan, millainen on unelmiemme Rauma.

Kuntavaaliehdokas (kd), Rauma