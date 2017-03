Kaatuneen vanhuksen auttaminen kotona ei ole vain nostotapahtuma

Kunnat voivat ostaa palvelunsa yhdeltä tuottajalta, joka voi ostaa taas jonkun osan palvelua seuraavalta palvelutuottajalta. Näin on käynyt myös Raumalla turvapuhelinpalveluiden ostohankinnassa (LS 20.3.).

Tällaisissa alihankintaketjuissa päättäjät eivät enää automaattisesti saa tietoonsa, mitä ketjun loppupäässä tapahtuu. Näin ei voi yhteisiä asioita hoitaessamme olla.

Vanhuspalvelut ovat suuressa muutoksessa. Postinjakajien ja vartijoiden työnkuviin suunnitellaan osaksi myös vanhusten hoivaa. Työnkuvien laajentamisessa ei sinällään ole mitään pahaa, mutta tapa, jolla vanhustyöhön nyt suhtaudutaan, suututtaa.

Jokainen voi miettiä omalta kohdaltaan, miten toivoisi itseään autettavan silloin, kun on paljaimmillaan, avuttomimmillaan ja hädissään. Vanhustyötä tehdään vuorovaikutuksessa, toisen ihmisen kotona ja usein hyvinkin herkässä elämänvaiheessa. Työhön pitää olla kutsumusta.

Koulutuksen lisäksi tarvitaan myös soveltuvuutta työhön. Nyt aletaan esimerkiksi ymmärtää, että oli virhe poistaa soveltuvuustestit lähihoitajan koulutukseen hakeutuvilta.

Siksi on mahdotonta hyväksyä ajatusta, että Raumalla turvapuhelinkäyntejä ei enää tekisi hoitaja. Vanhuksen kaatuminen kotona ei ole vain nostotapahtuma. On selvitettävä heti kaatumisen syyt ja siitä tulleet seuraukset, autettava välittömissä tarpeissa kuten wc:ssä vanhusta, mietittävä tarvittavat jatkotoimenpiteet ja havainnoitava niin vanhuksesta kuin kodista muutenkin avuntarpeeseen viittaavia asioita. Samaan aikaan on rauhoiteltava hätääntynyt vanhus ja suunniteltava, miten hänen tilannettaan selvitellään aamulla lisää.

Hoitajia ei voi vaihtaa vanhustyössä muiden alojen ammattilaisiin laadun kärsimättä. Hetken säästö voi tulla paljon kalliimmaksi pitkällä aikavälillä, kun vanhuksen kokonaistilanne jää pimentoon ja hoitamatta.

Raumalla on syytä lähteä selvittämään turvapuhelinpalvelukokonaisuuden siirtämistä osaksi kaupungin kotihoitoa. Silloin ainakin voimme vaikuttaa siihen, että hoitaja auttaa ikäihmistä akuutissakin avuntarpeessa.

Satavuotiaalla Suomella ja 575-vuotiaalla Raumalla on oltava varaa hoitaa vanhuksiamme inhimillisesti.

Kuntavaaliehdokas (sd), Rauma