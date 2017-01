Kaikki syömään!

Uusi kouluruokasuositus julkistettiin tiistaina.

Kouluruokailu on keskeinen osa koulun ruokakasvatusta. Parhaimmillaan kouluruokailu tuo iloa koulun toimintakulttuuriin ja parantaa oppimistuloksia. Kouluruokailun vaikutukset kantavat yleensä elinikäisinä ruokamuistoina ja syömään oppimisen kokemuksina, makumieltymysten avartumisena ja mallina hyvästä syömisestä.

Suomi on kouluruokailun mallimaa ja ohjatulla kouluruokailulla on pitkät perinteet. Jokainen suomalainen esi- ja peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen perusasteen opiskelija voi Suomessa nauttia maksuttoman kouluaterian. Suomessa on tarjottu maksuton ateria kaikille oppivelvollisuuskoulujen oppilaille vuodesta 1948 lähtien.

Nykyisin noin 900 000 koululaista ja opiskelijaa nauttii päivittäin maksuttoman kouluruoan.

Alakouluissa lähes kaikki oppilaat osallistuvat ohjatusti kouluruokailuun viitenä päivänä viikossa. Sen sijaan yläkouluissa vain kaksi kolmesta oppilaasta ilmoittaa syövänsä kouluaterian päivittäin.

Uuden kouluruokasuosituksen tavoitteena onkin kouluruokailuun osallistumisen edistäminen juurikin yläkouluissa.

Kouluruokailun suosio laskee yleensä seitsemännelle vuosiluokalle tultaessa. Osa oppilaista joko jättää aterian tyystin syömättä tai korvaa sen välipaloin.

Yläkoululaisten on äärettömän helppo istahtaa mopoautonsa kyytiin ja ajaa puolen tunnin ruokavälitunnilla lähimpään pikaruokapaikkaan.

Samalta suunnalta tulevat usein myös ne kaikkein kriittisimmät kommentit kouluruoan maistuvuudesta.

Murrosikäisen kohdalla ruokavalintoihin vaikuttaminen voi olla vaikeaa. Vanhemmat voivat kuitenkin asettaa taskurahan saamisen ehdoksi sen, ettei rahalla osteta epäterveellisiä välipaloja kouluruoan korvikkeeksi. Vanhempien sana painaa isommankin lapsen valinnoissa.

Niinpä aamiaisen, koululounaan ja järkevien välipalojen merkitystä kannattaa tasaisin väliajoin korostaa, vaikka puhe tuntuisikin kaikuvan kuuroille korville.