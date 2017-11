Kannabiskäry näkyy vuosien ajan

Raumalla huumeiden käyttäjät ovat keskimäärin 18–20-vuotiaita, nuorimmat ovat alaikäisiä. Näin arvioi poliisi uutisessa, jossa kerrottiin reilun 30 käyttäjän jääneen kiinni valvontaiskussa Raumalla (LS 3.6.). Raumalla liikkui kesällä kannabista, amfetamiinia, metamfetamiinia, ekstaasia ja kokaiinia.

Poliisi piti kiinni jääneiden määrää tavanomaisena. Porissa kärysi vastaavassa ratsiassa viime syksynä paljon enemmän käyttäjiä.

Poliisia huolestutti se, että nuorten asenne huumeita, ja varsinkin kannabista, kohtaan on muuttunut sallivammaksi.

Nuorten päihteiden käyttö on yleisesti ottaen vähenemään päin. Nykynuoret juovat vähemmän alkoholia kuin vanhempansa, eikä tupakka ole mitenkään ”in”.

Säännön vahvistava poikkeus on kannabis. Sen käyttö on selvässä kasvussa.

Toiset pitävät kannabista jopa vähemmän haitallisena nautintoaineena kuin alkoholia, jonka käyttö on kulttuurissamme hyväksyttävää. Välillä tuntuu jopa, että toivottavaa.

Myös hampun kotikasvatus on yleistynyt – ei tosin siinä mitassa kuin pontikan kotikeitto takavuosina.

Kannabis on suomalaisten eniten käyttämä huume. Väestökyselyiden mukaan kannabista on joskus elämässään kokeillut noin 700 000 suomalaista. Vuoden aikana käyttää noin 200 000 suomalaista. Heistä valtaosa on alle 35-vuotiaita.

Tyypillisin käyttäjä on kaupungissa asuva nuori mies, joka polttelee kaverin tarjoamaa, usein kotona kasvatettua kannabista silloin tällöin. Seurueessa kuluu yleensä myös alkoholia.

Joissakin maissa ja USA:n osavaltioissa kannabis on laillistettu.

Tärkeä pointti on, ettei Suomi kuulu tähän joukkoon. Meillä huumausaineen käyttäminen on yhä rikos. Se kannattaisi pitää mielessä.

Tieto kannabiskärystä säilyy viranomaisten järjestelmissä vuosikaudet. Se voi estää opiskelu- tai työpaikan saamisen myöhemmin.