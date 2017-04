Kansalta protesti karsintapolitiikalle

Kunnallisvaalit on käyty. Hallituspuolueiden kannatus laski alle 50 prosentin. Hallituspuolueiden kannatuksesta suli yli kuusi prosenttia. Tämä oli protesti hallituksen karsintapolitiikalle sekä vääränlaiselle sote-uudistukselle.

Vaalien suurin voittaja oli hallituksen karsivaa koulutuspolitiikkaa voimakkaimmin kritisoiva vihreä puolue. Puheenjohtaja Ville Niinistö esitti sosialidemokraattisia ohjelmia selkeämmin kuin Antti Rinne.

Maan hallitus tuskin oleellisesti muuttaa aloittamaansa karsivaa poliittista linjaa, joka kohtelee rankimmin pieni- ja keskituloisia, opiskelijoita, työttömiä sekä lapsiperheitä, sairaita ja eläkeläisiä. Tästä huolimatta maamme velkataakka entisestään kasvaa.

Kuinka tässä näin kävi? Meidän tulee kehittää uusi toimiva sosiaalilainsäädäntö sekä sote-järjestelmä. Tämä nykyinen 1960-luvun perustalle rakennettu niin sote kuin koko sosiaalilainsäädäntö on oman aikakautensa tuote. Tunnustetaan, että rahaa yhteiskuntapalvelujen toteuttamiseen on aikaisempia vuosikymmeniä vähemmän. Nopean tasapuolisen kasvun aika on ohi.

Nykyinen sosiaaliturvamme on uudistuksen tarpeessa. Perustulokaan ei esitetyssä muodossa ole tähän ratkaisu. Tilaaja – tuottaja -malli, pakko yhtiöittäminen ei ratkaise työvoimapalvelun ja soten ongelmia. Demarinuorilla on oma ratkaisumalli tähän muutoshaasteeseen, ”yleisturva”.

Tässä mallissa on kolme tasoa. Sen alin taso on ”takuutulo” 560 euroa, joka korvaa nykyisen toimeentulotuen perusosan ja sitä maksettaisiin automaattisesti henkilöille, joiden tulot jäävät tietyn rajan alle.

Seuraava takuutuloa korkeampi on ”yleistulo” joka korvaisi työttömille, työkyvyttömille, sairaille ja opiskelijoille maksettavat syyperusteiset etuudet kuten asumistuen.

Yleisturvan kolmas taso on ”aktiivitulo” . Se on porkkana oman työllistymisen edistämiseen. Jos ei ole aktiivinen edut heikkenee.

Yleisturvassa säilyy työeläkejärjestelmä, ansiosidonnainen työttömyysturva sekä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, jota sosiaalityöntekijät voivat myöntää. Työryhmän toimesta painotetaan, että malli olisi vahvasti automatisoitu. Tämän mahdollistaa verohallinnossa valmisteilla oleva kansallinen tulorekisteri. Sen pitäisi käynnistyä vuonna 2019.

Näin sosiaaliturva reagoisi joustavasti erilaisiin muutoksiin, useampiin töihin, työharjoitteluun, vapaaehtoistyöhön, järjestelmän vahvan automaation vuoksi. Sosiaaliturvan ja työn pitäisi muodostaa yhteinen kokonaisuus. Kun tekee lisätunteja, ei tarvitse laskea kannattaako ottaa työtä vastaan.

Tämä yleisturva työryhmän mukaan vaatii hienosäädön, lisäksi myös tuloverotuksen uudistamista. Työryhmä esittää yleisturvaa seuraavaan hallitusohjelmaan kokeiltavaksi. Mielenkiintoinen rakentava esitys koko sosiaaliturvamme kehittämiseksi.