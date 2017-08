Kasvissyönti on nykyihmisen keino ilmaista sivistyneisyyttään

Kuva: Juha Sinisalo

Kasvissyönnistä ja vegaaniudesta on tullut muoti-ilmiö, jolle moni sanoo pyh ja pah, vaikka sen ekologiset, eettiset ja terveydelliset edut olisivatkin hyvin tiedossa.

Mieltymyksistä ja mukavuudenhaluisuudesta on tullut aikamme trendi. Pihviä himoitaan, kun ei tiedetä paremmasta. Kasvisruokavalio ei tarkoita pelkkiä kasviksia tai lihatonta hernekeittoa ja papuja.

Kasvisruokapäivät ovat järkyttävä keksintö. Kerran viikossa ihmiset ostavat itselleen puhtaan omatunnon valitsemalla kasvisvaihtoehdon. Loppuviikon voikin sitten syödä hyvällä omallatunnolla lihaa, kun yhden päivän on sinnitellyt ilman.

Käännetään tilanne päinvastoin. Moni käyttää autoa lyhyisiinkin kaupunkiajoihin. Ihanilla kesäkeleilläkin auto on helpompi ottaa hieman väsyneenä avuksi muutaman kilometrin matkojen taittamiseen, kun edes joskus jaksaa pyöräillä tai kävellä.

Vähätellään, ettei se niin vaarallista ole kerran retkahtaa, jos edes joskus toimii ympäristön ja terveyden kannalta paremman vaihtoehdon mukaisesti.

Kärjistettynä vastaavasti tupakoitsija tuskin kokee olevansa oikeutettu terveytensä heikentämiseen kuutena päivänä viikossa, jos hän yhtenä päivänä välttää nautintoaineen käytön.

Lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden kohdalla keskustelu faktoista on toisinaan hämmästyttävää. ”Minä syön lihaa, koska se on hyvää” on virke, jonka kuulen liian usein puolustukseksi lihaa syövän ruokavalion valinnalle.

Ilmastoa kuormittavinta lihaa on naudanliha. Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristö­keskuksen ja Aalto-yliopistonylläpitämän ilmasto-opas.fi -nettisivuston mukaan naudanlihakilon ilmastovaikutus vastaa noin 15 kilon hiilidioksidipäästöjä hiilidioksidiekvivalentteina mitattuna.

Kyseisen mitan avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen. Kasvisruokavalion merkitystä hahmotettaessa voidaan kuormittavimman lihan vertailuksi antaa kasvisperäinen vaihtoehto kuten papu, jonka kohdalla vastaava luku on 0,7.

Ruokailu on vain piiperrystä muiden päästöjen rinnalla vai onko? Kulutuksen ilmastovaikutuksista ruoalla on lähestulkoon yhtä suuri osuus kuin liikenteellä ja asumisellakin.

Milloin omiin mieltymyksiin vetoaminen nousi paremmaksi perusteluksi kuin faktoihin vetoaminen? Milloin tosiasiat menettivät merkityksensä osana ihmisen henkilökohtaista päätöksentekoa?

Tosiasioista piittaamattomuus on myös yksi keino esittää omia vaihtoehtoisia totuuksiaan maailman tilanteesta.

Ehkä myös koetaan, että omalla toiminnalla ei ole mitään vaikutusta suuremmassa mittapuussa. Vetoamalla oman toiminnan mitättömyyteen suuremman mittakaavan asioissa on tosin helppo suhtautua välinpitämättömästi moneen muuhunkin asiaan kuten vaikka vaaleissa äänestämättä jättämiseen.

Kasvissyönti on osa nykyajan ihmisen tapaa ilmaista olevansa sivistynyt, asioihin perehtynyt ja ottavansa ilmastonmuutoksen tosissaan. Takana saattaa piillä myös ajatus siitä, että maapalloa halutaan säästää vielä tulevillekin sukupolville.

Jos muoti-ilmiönä on asioihin perehtyminen yhdistettynä eettisyyteen ja ekologisuuteen, on se harvinaisen hyvä muoti-ilmiö, johon on syytä tarttua ja nopeasti.

Kirjoittaja on Marva Median kesätoimittaja.