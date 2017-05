Kasvukeskus ja kehittäminen

Kehitysaluerahasto muuttui vuonna 1999 Finnveraksi. Samalla muuttui toiminta-ajatus siten, että yritysten sijainti ei enää saanut vaikuttaa tukien ja lainoituksien myöntämiseen. 2000-luvun alkuvuosina erään puolueen ”nuorisoketju” keksi kasvukeskuspolitiikan. Uutta ideaa vietiin eteenpäin sokeassa hurmoksessa niin, että asiasta tuli tosi.

Alue alkoi taas vaikuttamaan tukia ja lainoituksia elinkeinoelämälle myönnettäessä kuitenkin vastakkaiseen suuntaan kuin ennen. Noista vuosista on eletty vähän yli 10 vuotta. On aika tarkastella tuloksia.

Työpaikat ja palvelut on lopetettu helsinkiläisten päättäjien mielestä arvottomalta syrjäseudulta. Ihmisten on muutettava. Kotiseudun hyvät, asumiskelpoiset ja monesti rakkaudella ja suurella vaivalla sekä yksilön mittapuun mukaan kalliilla rakennetut asunnot ovat menettäneet arvonsa. Nyt ”syrjäseudun” asunnon myyntihinnalla ei kasvukeskuksissa saa kuin pienen kennoston homehtuneesta betonibunkkerista keskeltä asfalttiviidakkoa.

Liian moni ”syrjäseudun” asukas on joutunut ottamaan vastaan kasvukeskuksesta määräaikaisen työn. Kun valtion avustukset näiltä määräaikaisilta työsopimuksilta loppuvat, loppuu myös työ. Uutta ei löydy. Siirrytään sosiaaliavustusten pariin. Asumiskustannukset nousevat kasvukeskuksissa ylivoimaiseksi. Asumistuki on jo noin 2 miljardia vuosittain, suurin osa kasvukeskuksissa.

Kasvukeskuksien asuntopulaan grynderit ja muut asuntorakentajat ehdottavat uusien, edullisten valtioavusteisten vuokra-asuntojen rakentamista. Ympäri maata kerättävien veromarkkojen käyttäminen kasvukeskusten asuntotuotantoon on todella heikon politiikan tulosta silloin, kun meillä on maassa käyttämätöntä asuntokapasiteettia.

Kasvukeskuspolitiikka on myös keskittänyt toimintoja muutamiin aluekeskuksiin ja vähentänyt lähidemokratiaa. Käytännön asioiden hoitaminen on byrokratisoitunut entisestään ja vaikeutuu edelleen.Keskittämisen on väitetty vähentävän kokonaiskustannuksia. Sitä on vaikea osoittaa. Toisaalla tulee säästöä ja toisaalla lisäkulua.

Puolustusministerimme puheista saa sellaisen käsityksen, että maamme on hirvittävässä vaarassa. Hänen mukaansa uhkaan on varustauduttava sisäisiä urkintalakeja ja -asetuksia uusimalla, tehokkaammalla ja runsaammalla aseistuksella sekä liittoutumalla. Tiedä häntä onko tuo strategiaa vaiko tragedian manaamista, viisasta ei ainakaan.

Toimintojen keskittäminen helpottaa terroristi-iskujen tekijöitä. Ihmisten ”kerääminen” muutamiin suhteellisen helposti tuhottaviin kasvukeskuksiin on maanpuolustuksellisesti vähemmän järkevää. Mitä tämä on?

Käsittääkseni demokratiaa Suomi nimisessä tasavallassa toteutetaan sellaiselta ideologiselta pohjalta, että kansalaisilla on tasa-arvoiset oikeudet kaikkialla Suomessa ja että toiminta on avointa. Perustuslakimme lienee rakennettu myös ajatukselle, että koko maa pidetään asuttuna. Nykypoliitikot haistattavat pitkät tällaisille ideologisille ja filosofisille arvoille. Kenelle poliitikkomme työskentelevät?

Jotain hyvääkin pitäisi sanoa kasvukeskuspolitiikasta ja keskittämisestä ja lupaankin palata asiaan heti kun keksin yhden.