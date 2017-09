”Katse eteenpäin!”

Monen mielestä maailma on menossa kohti katastrofia.

Tekniikan kehityskin tuottaa vain työttömyyttä, ahdistuneisuutta ja näköalattomuutta.

Mutta kuten aina tuppaa olemaan, asioilla on monta puolta.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna digitalisointi, robotisointi ja globalisaatio ovat saaneet paljon hyvää aikaan.

Köyhyys ja kurjuus ovat vähentyneet maailmassa. Ns. kehitysmaat ovat parantaneet talouttaan ja päässeet siten tasa-arvoisempaan asemaan länsimaiden aiemmin suvereenisti johtamilla maailmanmarkkinoilla.

Suomikin on hyötynyt globalisaatiosta. Etlan mukaan nousu köyhyydestä hyvinvointiin on onnistunut avoimuuden ja taloudellisen yhteistyön avulla.

Suomi näyttää myös siirtyneen maailmankartalla reunalta keskemmälle.

Aasian kohonnut elintaso on innostanut investoimaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Hiljattain valmistunut lisäsiipi on varustettu uusimmalla tekniikalla ja tyylikkäällä suomalaisella designilla.

Eteläsiivestä lennetään mm. Aasiaan, Afrikkaan ja Yhdysvaltoihin. Palaute matkustajilta on ollut positiivista: ”Hieno kokea pala Suomea välilaskunkin aikana.” HS 24.8.17

Tavaraliikenteestä suurin osa, peräti 90 %, kuljetetaan merirahtina. Liikennöidyin meri on Tyynivaltameri. Etäisyydet ovat mittavat ja energiankulutus sen mukaista.

Viime aikoina huomio on kohdistunut Jäämerelle.

Uudet koillis- ja luoteisväylät pienentävät etäisyyksiä maanosien välillä. Pohjoista reittiä meritie Euroopan ja Kiinan välillä on miltei puolet lyhyempi kuin Suezin kanavan kautta.

Venäjä ja Norja ovat alkaneet investoida Jäämeren satamiin. Myös Suomi haluaisi päästä osalliseksi arktisen alueen talouskasvusta. Liikenne- ja viestintäministeriö tutkii Norjan liikenneviranomaisten kanssa radan rakentamista Jäämereltä Rovaniemelle ja sen taloudellista kannattavuutta.

Kalliin lento- ja edullisen laivaliikenteen päästöt kuitenkin saastuttavat planeettaamme.

Mutta myös autoilu, erityisesti raskasliikenne turmelee maaperää, vesistöjä ja ilmakehää. ”Kasitiellä syntyy satoja tonneja kumipölyä joka vuosi”, otsikoi Länsi-Suomi 15.4.17.

Maapallon kestävyyden kannalta ilma- ja vesi- samoin kuin maantieliikennettä kannattaisi siirtää mahdollisimman paljon rautateille.

Kiinassa, jonka pääkaupungissa Beijingissä erityisesti kärsitään kehnosta ilmanlaadusta, halutaan herättää henkiin muinainen silkkitie. Kamelin sijaan tavaraa liikuttaisi rautahepo.

Muinainen pääkaupunki Xi’an on myös uuden silkkitien toinen pää. Lännessä tie haarautuu eri puolille Eurooppaa. Yksi päätepisteistä on 8000 kilometrin päässä oleva Kouvola. Kaupungin läheisyydessä on tehtaita, jotka tuottavat havupuusellua.

Kiinassa pitkäkuituista sellua tarvitaan mm. pakkausmateriaalin valmistamiseen kasvavan nettikaupan tarpeisiin.

Maailmassa on monia ongelmia, mutta on järkevämpää yrittää ratkoa niitä kuin pelkästään päivitellä.

Yrittäjä Stina Nikki kirjoittaa blogissaan: ”Pienet askeleet johtavat suureen muutokseen; askel kerrallaan, haaste kerrallaan ja katse riittävän pitkällä. Siis katse eteenpäin! ”

Kirjoittaja on kiinnostunut kotiseudusta ja maailmanmenosta

raija.banerjee@dnainternet.net