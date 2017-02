Kauan odotettua hoitoa opiskelijoille

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut laajentuvat valmisteilla olevan sote-uudistuksen mukana koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Uudistusta on toivottu ja odotettu jo vuosia.

Vielä nyt YTHS:n palveluista pääsevät nauttimaan vain 130 000 yliopisto-opiskelijaa. Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat edelleen kunnan järjestämän opiskeluterveydenhuollon piirissä.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa on arvosteltu muun muassa pirstaloituneisuudesta, aliresurssoinnista sekä tehottomuudesta. Tämä näkyy muun muassa ammattikorkeakouluopiskelijoilla yliopisto-opiskelijoita heikompina tuloksina Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa.

Uudistuksen tuloksena ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelut tulevat paranemaan entisestä. Toiminnan laajentaminen vaatii kuitenkin runsaasti lisää rahoitusta, toimitiloja, työntekijöitä ja hallinnon uudistamista.

Hallituksen tekemä linjaus on suuri mahdollisuus, vaikka moni yksityiskohta on vielä usvaverhon takana. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toiveena on se, että tehtävät ratkaisut tuovat opiskelijoiden palvelujen ja kustannusten näkökulmasta synergiahyötyjä.

Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että nuorten opiskelijoiden terveydestä pidetään huolta.

YTHS tarjoaa jo nyt terveydenhoitopalvelujaan sote-linjausten mukaisesti. Se tarkoittaa sitä, että opiskelijaterveydenhuollossa otetaan jatkuvasti käyttöön uusia tehokkaampia toimintatapoja ja erityisesti opiskelijoiden toivomia digitaalisia palvelukanavia.

Digitaaliset palvelut ovat kustannustehokkaita ja vähentävät siten myös fyysisten toimitilojen tarvetta. Potilastietojärjestelmäkin on koko maassa yhtenäinen ja se on integroitu kansallisiin Kanta-palveluihin. Palvelukokonaisuus näyttääkin sujuvasti toimivalta, pienoiskokoiselta sotelta. Toivottavasti sote-uudistuksen kiemurat eivät jatkossakaan muuta hyvin toimivaa kokonaisuutta.