Kaupungin strategia vaatii lisää rohkeutta

Kaupunki työstää parhaillaan kakkososaa Rauman tarinaan – käsillä on merkittävä työ: kunnan strategialla korvamerkitään seuraavien vuosien painopisteet. Rauman tarina osa 1 oli onnistunut. Ulkoisesti se herätti ihmettelyä ja kiitosta, sisältöön oli osattu tiivistää oleelliset seikat. Tarinan jatko-osalle on ehkä juuri näistä syistä kasattu suuria odotusarvoja. Ympäristössä ja kaupungin sisällä tapahtuneet muutokset asettavat myös omat vaatimuksensa strategiatyölle.

Kakkososan tarinan raameiksi on listattu joukko asioita otsikoiden Vahvuudet, Haasteet, Arvot ja Linjaukset alle. Me elinkeinoelämän edustajat toivoisimme näkevämme raameissa Rauman. Nyt ylöskirjoitetut asiat ovat hyviä, mutta missä on Rauma?

Kaupungin nimen kohdalle voisi kirjoittaa minkä tahansa kunnan nimen kartalta – määritelmät jäävät liian yleisluonteisiksi. Olkaamme rohkeasti raumalaisia myös strategiassa! Positiivinen kirjoitusasu luo mielikuvaa tavoitteista ja haasteista – jätetään satakuntalainen pessimisti taustalle ja kerrotaan rinta rottingilla rakkaasta kaupungistamme!

Ehdotammekin seuraavia muokkauksia raameihin (sulkeissa poistetut kohdat). Vahvuuksiin on nostettava Ainutlaatuinen kaupunkikeskusta (vahva kulttuuripohja ja identiteetti), Tulevaisuuteen katsova elinkeinoelämä (vahva elinkeinoelämä), Yrittäjäystävällinen kunta, ja Hyvät lähellä sijaitsevat palvelut. Vahvuuksien listaan jättäisimme siellä jo olevat Asema lounaisrannikon kasvuvyöhykkeellä ja Ihmisen kokoinen kaupunki.

Haasteet-otsikon alle kokoaisimme seuraavat uudet määreet: Säilyttää ainutlaatuinen kaupunkikeskusta ja Vahvistaa kaupunkilaisten ylpeyttä omasta kaupungista (Ylpeys omasta kaupungista hiipunut). Haasteiden alle jättäisimme lisäksi nämä: Väkiluku ja väestörakenne, Logistiset yhteydet ja Julkisten palvelujen keskittymiskehitys.

Arvot kertovat tavoiteltavasta ja haluttavasta asiantilasta. Rauman kohdalla Osallistavan, Ennakoivan, Oppivan ja Rohkean listaan lisäisimme Ainutlaatuisen. Me olemme ainutlaatuisia monella tapaa, eikä vähiten Unescon maailmanperintökohteen sijaitsemisesta kaupungin keskustassa.

Linjaukset ottavat kantaa suunnasta johon tähdätään. Linjaus on kunnan kannanotto ja velvollisuus. Strategiatyön linjauksissa säilyttäisimme Terveellisen, turvallisen ja palvelevan kaupungin, Vireän elinkeinoelämän ja Hyvät Yhteydet. Uutena lisäisimme listaan Raumaan rakastuneet kaupunkilaiset ja matkailijat – tämä lause on tunnelataukseltaan ja lupaukseltaan suurempi kuin ehdotettu Houkutteleva kuntakuva. Näiden yllä mainittujen toteutumiseen vaaditaan vahvaa yhtä Rauma-brändiä korostavaa markkinointia ja viestintää. Sen vuoksi linjauksiin täytyisi lisätä: Rauman houkuttelevuutta lisäävä markkinointi- ja viestintäyhteistyö.

Rauman tarinan kakkososaa varten on tehty mittavasti työtä ja tulos hyvä. Erityisesti annamme kiitosta Hyvät yhteydet-kohdan nostamisesta linjauksiin. Toimivat liikenneyhteydet ovat elintärkeitä elinkeinoelämälle.

Vielä on kuitenkin mahdollisuus saada parempaa aikaiseksi. Me emme tyydy ”huutelemaan sivusta ohjeita”, vaan olemme valmiit vetämään strategia-työhanskat käteen ja työstämään materiaalia yhteistyössä kaupungin kanssa sekä edelleen käytännön yksityiskohtiin pureutuvaa elinvoimasuunnitelmaa.

Ehdotamme myös, että kaupunki kokoaisi muutaman kerran vuodessa kokoontuvan yhteistyöryhmän, jossa istuisivat kunnan kulttuuri-, matkailu- ja viestintäosastot vahvistettuna elinkeinoelämän edustajilla.

Kaupungissa on tehty paljon merkittävää työtä Rauman eteenpäin viemiseksi. Haluammekin esittää myös kiitoksemme kaupungin yrittäjäystävälliselle asenteelle ja elinkeinoelämän asioiden esillä pitämisestä.

Rauman Yrittäjät ry/Rakastunut Raumaan -kauppiaat, toiminnanjohtaja

Rauman Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja

Rakastunut Raumaan -kauppiaiden kaupan-toimikunnan puheenjohtaja