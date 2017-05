Kertomus, joka kannattaa lukea

Ikäihmisten hoivajono on Raumalla saatu kuriin eikä hoitoon pääsyä jouduta enää odottamaan samaan malliin kuin edellisvuonna.

Talouskin on pysynyt aisoissa ja toteutunut jopa arvioitua paremmin. Tämä ja monta muuta asiaa sisältyy Rauman kaupungin toimintaa koskevaan arviointikertomukseen.

Se kannattaa lukea, jos kaipaa käypää tietoa siitä, miten asiat Rauman kaupungilla makaavat.

Kipupisteet kerrotaan arviointikertomuksessa selvällä suomella, ja niitä valitettavasti yhä riittää.

Miinuspuolina mainitaan muun muassa kotihoidon kova tarve suhteessa mahdollisuuksiin antaa sitä. Tähän liittyen nousee esiin hissittömien kerrostalojen ongelma: kotona ei voi selviytyä vanhana, jos hissiä ei ole.

Ehtaa totuutta on myös siinä, että kaupungin kiinteistöjä koskeva päätöksenteko on takkuillut ja että kaupungilla on ylipäätään huolestuttavan suuri määrä sellaisia kiinteistöjä, jotka ovat mahdollisesti sairaita.

Iso paketti kuoriutuu hitaasti auki. Maanantaina kaupunginhallitus tekee kehyslinjauksia uudesta uimahallista ja Pohjoiskehän koulusta. Keskeneräiseksi jäävät vielä ratkaisut muun maussa opistojen ja Uotilan alakoulun suhteen.

Asuntopuolella arviointiraportti tuo esiin myös huolen vuokrahuoneistojen riittävyydestä, kun lounaisbuumi leviää pitkin rannikkoa. Papinpellon kerrostalot vastannevat tähän huutoon uusien asuntojen muodossa, kunhan tonttivaraukset muuttuvat konkreettisiksi hankkeiksi.

Raumalaisille tarjottujen palveluiden onnistumiset ja epäonnistumiset ovat jälleen koottuna kelpo kokonaisuudeksi.

Erityisen toivottavana voi pitää, että arviointiraporttiin tutustuvat kaupungin uudet päättäjät. Toimikausi alkaa 1. kesäkuuta, jolloin työnsä aloittaa 16 uutta ja 27 uudelleen valituksi tullutta valtuutettua.

Muistinvirkistys ei liene pahitteeksi vanhoillekaan valtuutetuille, onhan kyseessä varsin kattava kokonaisuus menneen vuoden sujumisesta. Muodoltaan raportti on selkeäasuista ja helppolukuista perehdyttävää.