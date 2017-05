Kiinaa ja koodausta vai jotain muuta?

Suomen koulutusjärjestelmän, jota nykyisin niin maailmalla ihastellaan, perusta valettiin Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen mielestä jo 1800-luvulla.

Kansallisen itsenäisyyden heräämisessä kieli ja kulttuuri nivoutuivat tiukasti yhteen.

Suomen suuri vahvuus on ollut korkea yleinen koulutustaso. Huiput ovat ehkä jääneet vähiin, mutta vastaavasti koko ikäluokka on oppinut ja omaksunut erilaisia taitoja kohtalaisen hyvin.

Nyt tämä kansallinen ylpeytemme, koulutuksen tasa-arvoisuus, on vaarantumassa.

Esimerkiksi koulun merkitys oppimistuloksiin ja nuoren valintoihin on heikentymässä. Kodin, kaverien ja lähiyhteisön asenteet vaikuttavat entistä enemmän. Tämä on johtamassa siihen, että huono-osaisuus periytyy.

Tämä trendi pitää saada käännettyä.

Suomessa koulutus on siirtänyt oppia ja kulttuuriperintöämme sukupolvelta toiselle. Koulutus on keskittynyt tietoon, mitä-kysymyksiin. Se on kannattanut, sillä tieto on tuonut töitä.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa painottuvat kuitenkin tiedon soveltaminen, miten-kysymykset. Koulun tulisi antaa valmiudet siihen mitä myöhemmin työ- ja muussa elämässä tarvitaan.

Mitä tulevaisuudessa sitten tarvitaan? Näyttäisi, että ainakin kiinan kieltä ja koodaustaitoja.

Tekoäly haastaa vahvasti tuon vastauksen. Tekoäly kehittyy niin, että sen kyky tunnistaa puhetta lähestyy jo kääntämistä kieleltä toiselle. Suomalaisen ei tarvitse ehkä osatakaan mandariinikiinaa. Ja tietokoneohjelma kirjoittaa sen koodinkin.

Jos tekoäly voittaa ihmisen, niin kuinka meidän ihmisten käy?

Pääjohtajan mielestä suomalaisille voi käydä hyvinkin tässä vuosisataisen rakennemuutoksen tuoreimmassa myllerryksessä.

Heinosen mielestä koulutukseen ja tekemiseen pitää ottaa sydän mukaan. Ihmisen vahvuuksia koneisiin nähden ovat empatia ja luovuus. Vain ihmisellä on kädet, aivot ja sydän.

Tähän kauniiseen ajatukseen haluaa uskoa.